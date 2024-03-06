從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠

全台首家全英文頻道TaiwanPlus今（6）日釋出旗艦紀錄片《Taiwan’s Mega Factories》第二集，本次走進歷史悠久的金門酒廠，探索台灣最暢銷的烈酒—金門高粱酒，在結合傳統與現代的製作方法下，如何創造出具有台灣獨特風味的高粱酒。TaiwanPlus製作團隊透過工廠實境拍攝、3D動畫及歷史影像，第一手呈現金門高粱酒的完整釀酒製程及特殊歷史背景，全方位讓國際觀眾了解獨具歷史與土地特色的金門高粱酒，該集影片已在3月6日於TaiwanPlus官網及TaiwanPlus Docs YouTube頻道全球首播。

《Taiwan’s Mega Factories》製作人高偉豪表示，金門高粱是從歷史釀出來的酒，它誕生於1949年國共戰爭時期，且在經過70年後，這款釀於戰地的高粱酒現在已是台灣最暢銷的烈酒，每天消費量超過45,000公升。而國際近年高度關注兩岸情勢，僅距離廈門不到兩公里的金門，具有極特殊的地理位置，今年一月臺灣總統大選期間，許多外媒即絡繹不絕選擇造訪金門採訪報導。但鮮少有人深入探究這座「從軍營中誕生出來」酒廠的製酒工法與背後故事。希望能透過這支紀錄片，讓全世界觀眾更了解金門高粱酒產製的背後故事，同時也藉由深入淺出的影像，進而更認識台灣的歷史及文化。

為完整呈現金門高粱酒的產製過程，製作團隊分別探訪金寧廠及金城廠的兩間工廠，其中金寧廠為現代化的大型工廠，佔地21公頃，產製金門酒廠大部分的產品，而位於原九龍江酒廠舊址的金城廠則保有傳統的製作方法，採用古老的紅磚發酵池，釀造出金門高粱特有的酒香。

該片也採訪種植高粱的農民、釀酒師、品酒師等人員，忠實地紀錄金門高粱酒從無到有的繁複程序，此外，為突顯金門高粱酒的歷史意義，也特別搭配國共戰爭的歷史影像，帶領觀眾從廠房實景、歷史縱深，全方面了解金門高粱酒。

金門酒廠總經理丁丞康表示，古老的製法是金門酒廠的核心價值，因為金門島嶼獨特的環境，造就出金門高粱酒特殊的風味與韻味，這是其他工廠和酒廠無法媲美的。

TaiwanPlus執行長余佳璋表示，《Taiwan’s Mega Factories》為TaiwanPlus旗艦紀錄片，每集皆以鏡頭帶領全球觀眾一探台灣冠軍產業的生命力，目前上個月已釋出的第一集半導體影片，在YouTube上已經累積觀看數超過30萬次、觸及逾450萬人，迴響不小。除本集最新金門高粱外，也將陸續推出遊艇製造商、健身器材大廠以及玻璃產業龍頭等台灣傲視全球的產業紀錄片。

《Taiwan’s Mega Factories》為TaiwanPlus原創作品，該系列共五集，每集30分鐘，內容聚焦於台灣享譽世界的工廠，透過製作團隊擅長的動畫及實拍，帶領觀眾親臨現場，透視冠軍產業的秘密。該系列由長期為國家地理頻道拍攝紀錄片的羅威國際（Local Tiger International）製作，該團隊擅長國際敘事，並以精緻細膩的3D動畫，搭配實景拍攝及歷史場景重現手法，帶領觀眾探索城市建設、地理景觀的獨特樣貌，其作品更曾榮獲美國休士頓國際影展及新加坡亞洲影藝創意大獎等國際獎項。