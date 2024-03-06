Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

中國抽象藝術家曹吉岡個展磅礡登場　藍騎士畫廊台北空間重現畫室一隅

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/03/06 09:34
曹吉岡個展《天徑巡迴展》。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

曹吉岡個展《天徑巡迴展》。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

現年69歲的藝術家曹吉岡畢業於中央美術學畫系，曾任教於中央美術學院造型學院基礎部，現旅居北京，睽違4年於台北畫廊藍騎士藝術舉辦個展《天徑巡迴展》，自即日起展至5月2日止。

巡迴展呈現多件大尺幅新作氣勢磅礡，和多年前風格有明顯不同，畫面中出現大面積留白，色調以灰色調為主，受到「元四家」之一、南宗山水畫代表畫家倪瓚影響，藝術家將內在心境寄情山水，畫作展現於大自然面前渺小人類的謙卑，雖然描繪的景色看起來淒涼荒蕪，但卻帶有一股寧靜人心的溫柔力量。

中國抽象藝術家曹吉岡個展磅礡登場　藍騎士畫廊台北空間重現畫室一隅
展場照片。（圖／畫廊提供）

曹吉岡40年的創作生涯可分為四階段，現正展出的系列為第四階段「坦培拉」（Egg Tempera），藝術家使用半透明溫潤的顏料坦培拉，來回多次塗抹於打磨至光滑的亞麻布上，隨著時間改變作品「如同會呼吸」一樣，色澤會跟著產生變化，像是有生命的有機體一樣百看不膩；此次畫廊將展場一角布置成藝術家工作室，可見多幅手稿、繪畫工具、畫冊等，讓展出增添不少趣味。

中國抽象藝術家曹吉岡個展磅礡登場　藍騎士畫廊台北空間重現畫室一隅
透過重現藝術家工作室可以讓觀眾更貼近創作過程。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

畫廊說明，「坦培拉」為使用蛋黃或蛋清調和顏料繪成的蛋彩畫，盛行於14到16世紀歐洲文藝復興時代，達文西、卡拉瓦喬、林布蘭等藝術大師都曾利用坦培拉進行創作，到16世紀後逐漸被油畫取代。曹吉岡對傳統坦培拉進行改造，在西方畫法的堅固性與傳統水墨的流動性之間求取平衡，使其成為「山水」與「風景」之間可以融通的媒介。

從長城廢墟到《廣陵散》的悲壯，從山水空寂到《荒寒》的沒有溫度，從超越地表的 《天徑》，感受道法自然到天人合一的最高意境，現在讓我們一起來認識這位藝術家創作的四階段吧！

中國抽象藝術家曹吉岡個展磅礡登場　藍騎士畫廊台北空間重現畫室一隅
曹吉岡。（圖／畫廊提供）

第一階段「長城純粹油畫」時期

以純粹歐洲的油畫語言畫《長城》系列，畫中以荒涼廢墟取代完整的長城，呈現挫敗感的繪畫性，並開始使用罩染的手法。

第二階段「鉛筆畫山水轉化」時期

鉛筆時期轉變到山水過程的中間階段，以創新鉛筆技法結合山水和風景，將風景寫生以山水從上到下長條形構圖，產生如古代山水圖式，呈現高古水墨山水磅礡氣勢。

第三階段「丙烯風景」時期

此時期從低海拔南方的寫生風景，逐步往上進入到高海拔的平遠，加入高原地形的開闊視野，繪畫視角開始開闊自然單純化。透過丙烯的油性特質，曹吉岡在寫實風景中，帶入氤氳的效果，產生水墨般的韻味，將風景逐步轉化為山水。

第四階段「坦培拉」時期

80年代開始，曹吉岡潛心研究改良繁複而式微的歐洲古老坦培拉繪畫技法，選擇坦培拉有其他材料無法替代的審美價值，半透明性，內在光感，像瓷釉一般或像玉一般溫潤的質感，因其半透明狀，仔細看會看到色層下面的細節，會有往後滲透的感覺，如修行般多層次打磨，借鑒水墨罩染方式，保持間薄餘留的水墨流淌性，半透明內在的光感、瓷釉般溫潤的玉質觸感，創作出七米長巨幅山水畫《廣陵散》、大型《荒寒》系列等令人震撼大作。

展覽資訊

展期：2024.3.2 – 5.2
媒體日：2024.2.29（四）2 – 3pm

地點：Bluerider ART 台北．敦仁
台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F

Bluerider ART 台北．仁愛
台北市大安區仁愛路四段25-1號10F
曹吉岡
藝術
文化
台北展覽
抽象藝術家
繪畫
中國山水

相關新聞

【10大療癒金句】英國插畫家暢銷書改編奪奧斯卡最佳動畫短片　《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》席捲全球撫慰百萬讀者心
【10大療癒金句】英國插畫家暢銷書改編奪奧斯卡最佳動畫短片　《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》席捲全球撫慰百萬讀者心
2024/03/05 10:09
衛武營「大玩樂家」系列音樂會　周蕙溫柔獻唱台灣詞曲創作大師小蟲作品
衛武營「大玩樂家」系列音樂會　周蕙溫柔獻唱台灣詞曲創作大師小蟲作品
2024/02/24 20:29
文策院攜出版社簽訂MOU力拼IP變現　人工智慧助攻降低成本
文策院攜出版社簽訂MOU力拼IP變現　人工智慧助攻降低成本
2024/02/22 17:55
回首台灣戰後指標性藝術團體　「五月與東方」特展規模創近年之最
回首台灣戰後指標性藝術團體　「五月與東方」特展規模創近年之最
2024/02/22 17:12
古典樂迷注意！台灣「誠品室內樂節」力邀6大天團　解說音樂會報名秒殺
古典樂迷注意！台灣「誠品室內樂節」力邀6大天團　解說音樂會報名秒殺
2024/02/21 11:30

更新時間 : 2024-03-06 13:56 GMT+08:00

最受歡迎

桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
〈時評〉台灣氫能源發展聯華當先驅 首座加氫站今年Q1-2終可望落地
〈時評〉台灣氫能源發展聯華當先驅 首座加氫站今年Q1-2終可望落地
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
公費流感疫苗5日起全民開打　建議事先查詢預約以免白跑
公費流感疫苗5日起全民開打　建議事先查詢預約以免白跑
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
桃園機場跑道歲修多架班機延誤　交通部：影響超乎預期、將提前完工
桃園機場跑道歲修多架班機延誤　交通部：影響超乎預期、將提前完工