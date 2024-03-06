中國抽象藝術家曹吉岡個展磅礡登場　藍騎士畫廊台北空間重現畫室一隅

現年69歲的藝術家曹吉岡畢業於中央美術學畫系，曾任教於中央美術學院造型學院基礎部，現旅居北京，睽違4年於台北畫廊藍騎士藝術舉辦個展《天徑巡迴展》，自即日起展至5月2日止。

巡迴展呈現多件大尺幅新作氣勢磅礡，和多年前風格有明顯不同，畫面中出現大面積留白，色調以灰色調為主，受到「元四家」之一、南宗山水畫代表畫家倪瓚影響，藝術家將內在心境寄情山水，畫作展現於大自然面前渺小人類的謙卑，雖然描繪的景色看起來淒涼荒蕪，但卻帶有一股寧靜人心的溫柔力量。



展場照片。（圖／畫廊提供）

曹吉岡40年的創作生涯可分為四階段，現正展出的系列為第四階段「坦培拉」（Egg Tempera），藝術家使用半透明溫潤的顏料坦培拉，來回多次塗抹於打磨至光滑的亞麻布上，隨著時間改變作品「如同會呼吸」一樣，色澤會跟著產生變化，像是有生命的有機體一樣百看不膩；此次畫廊將展場一角布置成藝術家工作室，可見多幅手稿、繪畫工具、畫冊等，讓展出增添不少趣味。



透過重現藝術家工作室可以讓觀眾更貼近創作過程。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

畫廊說明，「坦培拉」為使用蛋黃或蛋清調和顏料繪成的蛋彩畫，盛行於14到16世紀歐洲文藝復興時代，達文西、卡拉瓦喬、林布蘭等藝術大師都曾利用坦培拉進行創作，到16世紀後逐漸被油畫取代。曹吉岡對傳統坦培拉進行改造，在西方畫法的堅固性與傳統水墨的流動性之間求取平衡，使其成為「山水」與「風景」之間可以融通的媒介。

從長城廢墟到《廣陵散》的悲壯，從山水空寂到《荒寒》的沒有溫度，從超越地表的 《天徑》，感受道法自然到天人合一的最高意境，現在讓我們一起來認識這位藝術家創作的四階段吧！



曹吉岡。（圖／畫廊提供）

第一階段「長城純粹油畫」時期

以純粹歐洲的油畫語言畫《長城》系列，畫中以荒涼廢墟取代完整的長城，呈現挫敗感的繪畫性，並開始使用罩染的手法。

第二階段「鉛筆畫山水轉化」時期

鉛筆時期轉變到山水過程的中間階段，以創新鉛筆技法結合山水和風景，將風景寫生以山水從上到下長條形構圖，產生如古代山水圖式，呈現高古水墨山水磅礡氣勢。

第三階段「丙烯風景」時期

此時期從低海拔南方的寫生風景，逐步往上進入到高海拔的平遠，加入高原地形的開闊視野，繪畫視角開始開闊自然單純化。透過丙烯的油性特質，曹吉岡在寫實風景中，帶入氤氳的效果，產生水墨般的韻味，將風景逐步轉化為山水。

第四階段「坦培拉」時期

80年代開始，曹吉岡潛心研究改良繁複而式微的歐洲古老坦培拉繪畫技法，選擇坦培拉有其他材料無法替代的審美價值，半透明性，內在光感，像瓷釉一般或像玉一般溫潤的質感，因其半透明狀，仔細看會看到色層下面的細節，會有往後滲透的感覺，如修行般多層次打磨，借鑒水墨罩染方式，保持間薄餘留的水墨流淌性，半透明內在的光感、瓷釉般溫潤的玉質觸感，創作出七米長巨幅山水畫《廣陵散》、大型《荒寒》系列等令人震撼大作。

展覽資訊

展期：2024.3.2 – 5.2

媒體日：2024.2.29（四）2 – 3pm

地點：Bluerider ART 台北．敦仁

台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F

Bluerider ART 台北．仁愛

台北市大安區仁愛路四段25-1號10F