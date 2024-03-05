新北提醒考生 2024年國中教育會考重點期程

113年國中教育會考測驗日期為5月18日及19日 ，新北考區自3月7日至9日受理現場報名作業， 教育局特別提醒考生，務必在規定報名時間內完成報名。

所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，並且免繳報名費， 由就讀學校代為辦理集體報名； 非應屆國中畢業生則繳交報名費新臺幣500元， 低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳報名費； 中低收入戶子女僅需繳交200元。

非應屆國中畢業生採個別報名，考生於3月4日上午9時至3月6日 下午5時自行上網(網址：https://cap.rcpet. edu.tw)填報個別報名表資料，攜帶簡章規定所需證件，於3 月7日至9日至三重商工辦理報名。另身心障礙學生、 其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，於3 月7日至9日檢附相關合法有效證明文件，向三重商工提出申請，經 審查通過後，始得提供應考服務。

「個別報名」參加國中教育會考之考生，欲參加113學年度各入學 管道之招生者，需另行依各招生簡章相關規定辦理報名，113學年 度入學相關資訊請逕至下列網站查詢：國中畢業生適性入學宣導網( https://shs.k12ea.gov.tw/site/ adapt-k12ea)、新北市十二年國民基本教育資訊網(h ttps://se.ntpc.edu.tw/12basic) 及113學年度基北區高級中等學校免試入學委員會(https: //ttk.entry.edu.tw/)。

教育局表示，目前113年國中教育會考仍採全面開放使用冷氣， 惟考量學生個別需求，選擇「非冷氣試場」的考生， 應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」， 提出申請後不得再變更試場。

集體報名的國中應屆畢業生，准考證將在4月12日後由就讀國中轉 發；個別報名考生，准考證由三重商工寄發。 考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤，集體報名學生應於4月 16日下午5時前向就讀國中提出更正申請，個別報名考生應於4月 16日下午5時前向三重商工提出更正申請。

有關113年國中教育會考相關詳細資訊，請至下列網站查詢：11 3年國中教育會考全國試務會網站(https://cap. rcpet.edu.tw/)及新北考區113年國中教育會考試 務會(https://www.scvs.ntpc.edu. tw/p/412-1000-272.php)。詳細報名事宜， 可逕洽三重商工(電話2971-5606轉501、510及59 0)。

112年新北考區國中教育會考三重高中考場一般考場應試。(圖／新北市教育局資料照)