新北聯手企業植樹綠化 公私協力拼淨零

東森集團響應新北市政府「山海造林計畫」， 今年於具里山里海國際典範條件的貢寮區植樹綠化， 副市長劉和然今日（5）在貢寮龍門運動公園與東森集團共同植樹， 讓新北市成為生態永續的宜居城市。

東森集團於111年起響應「新北山海造林計畫」， 於新北市農會所轄文山農場種植台灣原生種植物，拓展生物多樣性。 為了在全台灣各地種植10萬株樹木以落實企業ESG， 今年於新北市龍門運動公園辦理「東森集團ESG公益植樹活動」， 除認養公園樹木外，也種植台灣原生種65株茄苳及45株苦楝， 今日（5）新北市劉和然副市長出席東森集團植樹活動， 並與東森集團副總裁廖尚文共同植樹，同時頒發感謝狀予東森集團， 感謝東森集團長期以來響應新北市「新北山海造林計畫」， 認養貢寮區龍門公園綠地，維護在地環境與在地生態系共榮共存， 拓展生物多樣性，為地球環境永續貢獻一份心力！

本次種植的台灣原生種茄苳，為適應海濱環境植物， 同時也是極佳的誘鳥植物，每年8月至翌年3月果實成熟時， 可吸引白頭翁、五色鳥、成群野鳥前來報到，增加公園生物多樣性， 另苦楝有防風、耐旱、蟲害少等特性，春夏更迭之際， 為其細碎淡紫色花盛開時期，遠觀似白雪，落花成花毯， 讓公園充滿浪漫氛圍。今日種下的小樹未來成林後， 除可打造在地優質的休憩場域，也讓公園更有生命力。

副市長劉和然表示，新北市推動「山海造林計畫」， 從森林到海洋透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林， 珊瑚復育等公私協力模式，每年完成植樹4萬株、復育珊瑚500株 ，同時新北市的森林覆蓋率也達76%，為六都第一。 植樹造林不是一天性的活動，而是落實在生活的每一天， 種下永續樹木，不只是給下一代生生不息的力量與希望， 更是透過身體力行，珍惜臺灣這塊美麗的寶島， 一起創造永續共好的未來。

新北市副市長劉和然(左)與東森集團副總裁廖尚文(右)共同植樹。(圖／新北市政府農業局)