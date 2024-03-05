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新北聯手企業植樹綠化 公私協力拼淨零

By 台灣英文新聞
2024/03/05 17:16
新北市副市長劉和然今日（5）在貢寮龍門運動公園與東森集團共同植樹。(圖／新北市政府農業局)

新北市副市長劉和然今日（5）在貢寮龍門運動公園與東森集團共同植樹。(圖／新北市政府農業局)

東森集團響應新北市政府「山海造林計畫」，今年於具里山里海國際典範條件的貢寮區植樹綠化，副市長劉和然今日（5）在貢寮龍門運動公園與東森集團共同植樹，讓新北市成為生態永續的宜居城市。

東森集團於111年起響應「新北山海造林計畫」，於新北市農會所轄文山農場種植台灣原生種植物，拓展生物多樣性。為了在全台灣各地種植10萬株樹木以落實企業ESG，今年於新北市龍門運動公園辦理「東森集團ESG公益植樹活動」，除認養公園樹木外，也種植台灣原生種65株茄苳及45株苦楝，今日（5）新北市劉和然副市長出席東森集團植樹活動，並與東森集團副總裁廖尚文共同植樹，同時頒發感謝狀予東森集團，感謝東森集團長期以來響應新北市「新北山海造林計畫」，認養貢寮區龍門公園綠地，維護在地環境與在地生態系共榮共存，拓展生物多樣性，為地球環境永續貢獻一份心力！

本次種植的台灣原生種茄苳，為適應海濱環境植物，同時也是極佳的誘鳥植物，每年8月至翌年3月果實成熟時，可吸引白頭翁、五色鳥、成群野鳥前來報到，增加公園生物多樣性，另苦楝有防風、耐旱、蟲害少等特性，春夏更迭之際，為其細碎淡紫色花盛開時期，遠觀似白雪，落花成花毯，讓公園充滿浪漫氛圍。今日種下的小樹未來成林後，除可打造在地優質的休憩場域，也讓公園更有生命力。

副市長劉和然表示，新北市推動「山海造林計畫」，從森林到海洋透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林，珊瑚復育等公私協力模式，每年完成植樹4萬株、復育珊瑚500株，同時新北市的森林覆蓋率也達76%，為六都第一。植樹造林不是一天性的活動，而是落實在生活的每一天，種下永續樹木，不只是給下一代生生不息的力量與希望，更是透過身體力行，珍惜臺灣這塊美麗的寶島，一起創造永續共好的未來。

新北聯手企業植樹綠化 公私協力拼淨零

新北市副市長劉和然(左)與東森集團副總裁廖尚文(右)共同植樹。(圖／新北市政府農業局)

更新時間 : 2024-03-05 22:12 GMT+08:00

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