中華電信5G專網國家隊登陸歐洲　與波蘭EXATEL電信合作啟用智慧應用5G ZONE

中華電信繼2023年7月27日與波蘭EXATEL電信簽署新興業務合作備忘錄(MOU)及台波雙方網路介接服務合約後，今(2024)年台灣時間3月1日雙方的合作迎來重大進展。在中華電信林昭陽總經理、波蘭EXATEL電信CEO Nikodem Bończa-Tomaszewski率隊，駐波蘭代表吳尚年大使、波蘭資產部司長Marcin Bania及波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長Bartosz Bartoszewicz等共同見證下，兩家公司於波蘭EXATEL電信華沙總部正式啟用名為「5G ZONE」的5G智慧服務應用主題專區，其內容包含人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧應用，充分展現中華電信在5G專網上多元應用的能力。而這次在波蘭EXATEL電信總公司的「5G ZONE」專區的啟動，不僅是對中華電信技術實力肯定，更深化雙方未來合作發展的無限可能，為中華電信拓展歐洲市場立下良好的里程碑。
中華電信與波蘭EXATEL雙方在簽署MOU之後，即針對各項新興技術及5G專網應用，展開了各項合作，並快速達成共識。波蘭EXATEL電信代表團於2023年10月24日實地參訪了中華電信網路技術分公司的5G ORAN專網應用及成功案例，中華電信團隊也於2024年1月底到波蘭EXATEL電信華沙總部實地場勘，在雙方良好的互信基礎下，短短7個月內，就完成在位於波蘭華沙的「5G ZONE」5G智慧服務應用主題專區，3月1日的啟用典禮為波蘭EXATEL電信首次展示5G專網智慧應用「5G ZONE」專區，未來將以「5G ZONE」專區為基礎推廣至波蘭政府單位、企業客戶等5G發展場域及擴大雙方在5G領域合作。
中華電信總經理林昭陽表示：「中華電信率先與EXATEL合作，除了5G ORAN專網的基礎網路建設，更深化至『5G專網智慧應用』。其中包括在台灣取得良好成績的人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧交通、智慧安防的應用，這些5G的應用技術將可以為雙方帶來多項新興業務的深度合作。波蘭是一個充滿潛力的市場，我們相信這次合作將為波蘭的5G發展帶來全新的動能。」
此次在波蘭「5G ZONE」5G智慧服務應用主題專區的啟用儀式上，雙方更就在波蘭建置5G ORAN專網案場，及擴大雙方在5G領域合作上達成共識。中華電信簡志誠執行副總進一步表示：「這次的5G應用專區的成立是中華電信與波蘭EXATEL電信深化合作很重要的一步，充分發揮中華電信在5G專網領域卓越技術和豐富經驗。中華電信將積極攜手台灣5G專網與智慧應用等產業國家隊，共同進軍歐洲市場，為成為國際標竿企業全力以赴。」
5G ZONE VIP 會議合照，左起中華電信國分公司處長黃建勛、台杉副總黃新富、中華電信網分公司副總賈仲雍、EXATEL CTO Rafal Magrys、中華電信總經理林昭陽、EXATEL CEO Nikodem Bończa Tomaszewski、波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長Bartosz Bartoszewicz。（圖／中華電信）