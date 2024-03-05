中華電信5G專網國家隊登陸歐洲　與波蘭EXATEL電信合作啟用智慧應用5G ZONE

中華電信繼2023年7月27日與波蘭EXATEL電信簽署新興業 務合作備忘錄(MOU)及台波雙方網路介接服務合約後，今( 2024)年台灣時間3月1日雙方的合作迎來重大進展。 在中華電信林昭陽總經理、波蘭EXATEL電信CEO Nikodem Bończa-Tomaszewski率隊， 駐波蘭代表吳尚年大使、波蘭資產部司長Marcin Bania及波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長Bartos z Bartoszewicz等共同見證下，兩家公司於波蘭EXAT EL電信華沙總部正式啟用名為「5G ZONE」的5G智慧服務應用主題專區，其內容包含人流分析、 人臉辨識及電子圍籬等智慧應用，充分展現中華電信在5G專網上多 元應用的能力。而這次在波蘭EXATEL電信總公司的「5G ZONE」專區的啟動，不僅是對中華電信技術實力肯定， 更深化雙方未來合作發展的無限可能， 為中華電信拓展歐洲市場立下良好的里程碑。

中華電信與波蘭EXATEL雙方在簽署MOU之後， 即針對各項新興技術及5G專網應用，展開了各項合作， 並快速達成共識。波蘭EXATEL電信代表團於2023年10月2 4日實地參訪了中華電信網路技術分公司的5G ORAN專網應用及成功案例，中華電信團隊也於2024年1月底到 波蘭EXATEL電信華沙總部實地場勘， 在雙方良好的互信基礎下，短短7個月內，就完成在位於波蘭華沙的 「5G ZONE」5G智慧服務應用主題專區，3月1日的啟用典禮為波蘭 EXATEL電信首次展示5G專網智慧應用「5G ZONE」專區，未來將以「5G ZONE」專區為基礎推廣至波蘭政府單位、企業客戶等5G發展場 域及擴大雙方在5G領域合作。

中華電信總經理林昭陽表示：「中華電信率先與EXATEL合作， 除了5G ORAN專網的基礎網路建設，更深化至『5G專網智慧應用』。 其中包括在台灣取得良好成績的人流分析、 人臉辨識及電子圍籬等智慧交通、智慧安防的應用，這些5G的應用 技術將可以為雙方帶來多項新興業務的深度合作。 波蘭是一個充滿潛力的市場，我們相信這次合作將為波蘭的5G發展 帶來全新的動能。」

此次在波蘭「5G ZONE」5G智慧服務應用主題專區的啟用儀式上， 雙方更就在波蘭建置5G ORAN專網案場，及擴大雙方在5G領域合作上達成共識。 中華電信簡志誠執行副總進一步表示：「這次的5G應用專區的成立 是中華電信與波蘭EXATEL電信深化合作很重要的一步， 充分發揮中華電信在5G專網領域卓越技術和豐富經驗。 中華電信將積極攜手台灣5G專網與智慧應用等產業國家隊， 共同進軍歐洲市場，為成為國際標竿企業全力以赴。」

5G ZONE VIP 會議合照，左起中華電信國分公司處長黃建勛、台杉副總黃新富、中華電信網分公司副總賈仲雍、EXATEL CTO Rafal Magrys、中華電信總經理林昭陽、EXATEL CEO Nikodem Bończa Tomaszewski、波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長Bartosz Bartoszewicz。（圖／中華電信）