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六福萬怡攜一禮莊園推美拍夢幻「花藝植感房」

向2024 PANTONE代表色致敬，引爆柔和桃色浪漫

By 台灣英文新聞
2024/03/05 17:06
圖／台北六福萬怡酒店

圖／台北六福萬怡酒店

打造最美客房！坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，延續歷年推出大獲好評的植感房，再度攜手Elite Concept一禮莊園跨界設計花藝植感房，以Pantone 2024代表色「Peach Fuzz柔和桃」為靈感，將房間打造以永生花花藝圍繞的「唯美花藝植感房」，美拍夢幻的最美客房，每日限量1間，專案包含南港超人氣buffet早餐、The Lounge大廳酒吧2杯植感特調「茶花姑娘」，以及以庭園玫瑰、繡球花、資生堂Hair Kitchen夏威夷果油防護噴霧打造的「春饗浪漫髮品花禮組」，勢必擄獲網美網紅的芳心！

全新唯美花藝植感房，由精品花藝一禮莊園打造，向Pantone 2024代表色「Peach Fuzz柔和桃」致敬，設計融合了柔軟溫和的色調和花卉元素，從療癒溫柔的暖橘色日本蘆葦、令人陶醉的粉紅繡球花、霧粉松蟲果及淺紫色兔尾草等，以花卉呈現Pantone全新代表色，象徵Peach Fuzz柔和桃富有同情心、能給予溫柔擁抱的精神，更能在花藝陶冶之下療癒身心。

台北六福萬怡酒店即日起至12月30日推出「唯美花藝植感房住房專案」，雙人入住美拍夢幻的唯美花藝植感房，療癒身心靈的柔和桃色花藝氛圍滿點，結合恬靜之美的山景，無論是與閨蜜或另一半前往都相當合適。住房專案售價6,999元，每日限量1間，專案享有翌日南港超人氣buffet敘日早餐，加贈「春饗浪漫髮品花禮組」，以永生庭園玫瑰、繡球花、日本瑪格麗特、胡椒木，搭配資生堂Hair Kitchen以天然萃取的「夏威夷果油防護噴霧」，讓花藝與質感永續髮品走入生活。再送上2杯The Lounge大廳酒吧的限定特調「茶花姑娘」，以日本的琴酒和台灣農產的三峽碧螺春茶為基底，搭配X-Rated凸顯整體草本風味，酒體呈現溫柔柔和桃色漸層，以香甜微醺滋味為美好夜晚收尾。

更新時間 : 2024-03-05 22:11 GMT+08:00

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