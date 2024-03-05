響應陽光法案　臺灣土地銀行辦理財產申報抽籤

為落實陽光法案精神，土地銀行於2月20日（週二）公開辦理112年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業，由土地銀行副總經理邱天生主持、政風處處長莊志傳擔任監察員，確保抽籤作業公平、公正、公開，總計抽出49人進行實質審查，其中1人須作前後年度財產比對。

陽光是最佳的防腐劑，土地銀行身為百分百國營銀行，每年皆依照「公職人員財產申報法」辦理財產申報抽籤作業。土地銀行政風處表示，112年度土銀申報人數為483人，土銀依主管機關財政部政風處函示10％比率抽出49人進行實質審查，再以2％比率自前開中籤人員中抽出1人辦理前後年度財產資料比對，抽籤過程皆同步視訊供申報義務人觀看。

為減輕土地銀行申報義務人負擔，土銀政風處亦實施財產申報授權機制，以走動式桌邊服務及受理電話諮詢等方式，協助完成授權與申報作業，本次財產申報授權比例已達100％，未來將朝零裁罰目標邁進，展現誠信經營理念及樹立清廉形象，落實陽光法案精神。

土地銀行秉持「取之於社會、用之於社會」理念，不只落實國家政策，更是ESG永續經營的佼佼者。在企業社會責任方面，土地銀行長年舉辦文化藝術宣導、社會關懷活動，包括「館前藝文走廊」、「歲末暖心土銀相挺」等公益活動，112年度總計舉辦295場公益活動，共計上千名員工自發性加入志工行列；同時，土銀也是臺灣小農應援團，112年度累計認購15噸鳳梨、6.6噸鳳梨釋迦，以新臺幣支持本土農產品。

隨近年推展ESG有成，土地銀行備受肯定，自112年以來接連榮獲「2023第十六屆TCSA臺灣企業永續獎」、「2023卓越銀行評比-最佳ESG永續獎」，連5年獲金管會評核「銀行業公平待客原則排名前25%」，更創下連續15年榮獲教育部頒發「體育推手獎」紀錄，對整體環境、社會及經濟的正向發展扮演更積極的角色。