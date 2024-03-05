台南遠東香格里拉周年慶住房優惠 對號入住85折還有機會升等至套房，每人最低1,679元起

台南遠東香格里拉迎接3月23日十五周年慶，以超值住宿體驗回饋賓客長期的支持！首波推出「對號入住85折」住房專案， 3月1日至4月30日，凡有效身分證件或護照號碼含0、3、5、8、9任一數字，以優享價預訂任一房型享八五折優惠；指定房型且有效證件含有上述五個數字號碼，還有機會免費升等至套房，2024年最強的春遊住房就在台南！

不論是平日給自己放個假、抑或是周末假日親友同行，到陽光燦爛府城，體驗台南400年文化藝術，品嘗美食小吃、說走就走的自由行，最聰明經濟的選擇就是預定飯店周年慶專案，享受五星級服務及設施，更能省下住萬元住宿最划算!

台南遠東香格里拉周年慶首波「對號入住85折」專案，預定尊榮客房不含早餐，享受睡到自然醒的自在晨間時光，原價每晚25,410 元起，優惠價3,358元起、約14折，平均每人最低只要1,679元；而選擇尊榮客房含雙人早餐，在遠東Café自助餐廳盡情品嘗上百道中、西、日式等多樣化佳餚，更有台南著名牛肉湯、擔仔麵、鮮魚湯等特色早餐，原價每晚最低26,818 元起，優惠價4,378元起，約16折，現省荷包超過兩萬元!

此外，只要以此專案預定含早餐、且身份證件含0、3、5、8、9五碼，於辦理入住時出示身分證件，立即免費升等至一房一廳27坪雅仕套房，並贈送行政樓層豪華閣貴賓廊各項禮遇，包含傍晚雞尾酒小點、早餐、全日飲品服務等，每日限量供應。