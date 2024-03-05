美國麻疹疫情升溫 今年迄今至少41例、遍及16州

美國自去（2023）年底起陸續爆發麻疹（measles）疫情，截至2月29日，今（2024）年已有41例個案，患者遍布16州，其中以佛州一間國小最為嚴重，累計7人感染。專家擔心，今年確診數恐破2019年的1,274例，還可能會喪失根除麻疹的地位。

CBS新聞 (CBS News)報導，賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）為16州中最先爆發疫情，自去年底起陸續出現零星個案，截至今年1月13日累計8例，而費城當局則於2月27日宣布已終結這波疫情。

不久後，與費城（Philadelphia）接壤的新紐澤西州（New Jersey）其中一個城市也出現麻疹個案，不過經疫調後，官員坦言，未找到該個案與賓州個案有相關聯之處。

1月12日密蘇里州（Missouri）官方證實，克萊縣（Clay County）的一名居民確診麻疹，據稱這名個案曾於旅途中經過堪薩斯城國際機場 (Kansas City International Airport)。

維吉尼亞州（Virginia）和馬里蘭州（Maryland）也各有一位居民感染麻疹，他們都曾經旅途中到過華盛頓杜勒斯國際機場 (Dulles International Airport)。

1月18日喬治亞州（Georgia）官員證實，該州一位居民從中東旅遊回來後確診，隨後，其一名未接種疫苗的家人亦遭傳染。

紐約市（New York City）也報告了2例居民感染麻疹病例，當局認為，這兩起案件都是境外移入個案，且兩名個案間沒有關連性。

加州（California）今年累計兩例麻疹病例。 其中一次是為洛杉磯（Los Angeles）居民，曾前往伊斯坦堡（Istanbul）旅行。另一例則是聖地牙哥（San Diego）居民，也是前往國外旅行之後遭到感染。

俄亥俄州（Ohio）迄今已確診至少4例。 第1例為是蒙哥馬利縣（Montgomery County）當局於2月3日宣布，個案為一名剛從國外旅行回來的兒童。 隨後，邁阿密縣（Miami County）也確認了2例感染。 隨後在里奇蘭郡（Richland County）確認了第4例病例，該病例與其個案沒無關聯。

2月7日明尼蘇達州（Minnesota）新增一例境外移入個案；不久後這名個案的兩名親人也遭到感染。

2月10日亞利桑那州（Arizona）通報一名確診，之後又出現2例與指標個案有關的個案。

佛羅里達州（Florida）是今年迄今報告病例最多的州，布洛瓦郡（broward）一所小學至少有7名小學生感染。邁阿密（Miami）也報告了兩例病例。佛州已知的9例通報個案均為本土個案，據知都是在該州遭到感染。2月23日波爾克縣（Polk County）也新增一例境外移入個案。

美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，今年起截至2月29日，美國共有41例麻疹個案，遍布境內16州，包含亞利桑那州、加州、佛羅里達州、喬治亞州、印第安納州、路易斯安那州、馬里蘭州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、紐澤西州、紐約市、俄亥俄州、賓州、維吉尼亞州和華盛頓州。