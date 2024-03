美國、菲律賓年度軍演再納入台灣附近水域 規模更勝以往

美國與菲律賓年度「肩並肩」(Balikatan)軍演將於下個月展開,是繼去年以來,再次在南海與台海附近進行演練,而今(5)日也傳出了菲律賓與中國船隻又差點擦槍走火的事件,顯見南海緊張情勢尚無緩解跡象。

路透報導,菲國軍方 5 日表示,2024 年的美菲年度軍演「肩並肩」將於 4 月第 3 周至 5 月第 1 周展開,再度聚焦菲律賓北部與西部區域,反映菲國防務從內轉外的趨勢。

菲國外交官先前曾透露,今年演習規模將比去年 17,000 人還大。澳洲、法國海軍也會加入。除了海上作戰,兩國亦會進行網路資訊戰演習。

菲律賓陸軍上校洛基科(Michael Logico)表示,距台灣南端最近的北方巴丹群島省(Batanes)(與台灣相隔約 190 公里),今年可望再成演習場,但他強調,演練項目不會以台灣為念。他輕描淡寫稱,相關水域是菲國領土,為了捍衛國土,在該處進行軍演是再自然不過的事。

聯合軍演涉及的區域還包括南海的巴拉望省(Palawa),美菲將在此「充分演練聯合作戰」。此處是菲中兩國衝突熱點,過去一年來,雙方船隻常在此水域鬧出爭端。與去年相同的是,本次軍演也會再有「擊沉船艦」的操演。

宣布演習消息的同一日,菲方指控中國海警船在南海作出「危險動作」,與菲國海巡運補船發生碰撞。從菲方釋出的影片可見中國海警船的逼船行徑,兩船最後「擦身而過」。菲方稱,運補船因此受到「結構性損害」。



(圖/Google Maps)



2024年3月5日,中國海警船與菲律賓海巡運補船碰撞,菲國人員檢視艙體。(圖/路透Philippine Coast Guard)

This morning, @coastguardph vessels, BRP CABRA and BRP SINDANGAN, were deployed by the Commandant, CG Admiral Ronnie Gil Gavan, to support the Rotation and Reprovisioning Operation of the Armed Forces of the Philippines.



Throughout the operation, the PCG vessels faced dangerous… pic.twitter.com/WsjnMnGSEk