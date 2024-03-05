美國、菲律賓年度軍演再納入台灣附近水域 規模更勝以往

美國與菲律賓年度「肩並肩」（Balikatan）軍演將於下個月展開，是繼去年以來，再次在南海與台海附近進行演練，而今（5）日也傳出了菲律賓與中國船隻又差點擦槍走火的事件，顯見南海緊張情勢尚無緩解跡象。

路透報導，菲國軍方 5 日表示，2024 年的美菲年度軍演「肩並肩」將於 4 月第 3 周至 5 月第 1 周展開，再度聚焦菲律賓北部與西部區域，反映菲國防務從內轉外的趨勢。

菲國外交官先前曾透露，今年演習規模將比去年 17,000 人還大。澳洲、法國海軍也會加入。除了海上作戰，兩國亦會進行網路資訊戰演習。

菲律賓陸軍上校洛基科（Michael Logico）表示，距台灣南端最近的北方巴丹群島省（Batanes）（與台灣相隔約 190 公里），今年可望再成演習場，但他強調，演練項目不會以台灣為念。他輕描淡寫稱，相關水域是菲國領土，為了捍衛國土，在該處進行軍演是再自然不過的事。

聯合軍演涉及的區域還包括南海的巴拉望省（Palawa），美菲將在此「充分演練聯合作戰」。此處是菲中兩國衝突熱點，過去一年來，雙方船隻常在此水域鬧出爭端。與去年相同的是，本次軍演也會再有「擊沉船艦」的操演。

宣布演習消息的同一日，菲方指控中國海警船在南海作出「危險動作」，與菲國海巡運補船發生碰撞。從菲方釋出的影片可見中國海警船的逼船行徑，兩船最後「擦身而過」。菲方稱，運補船因此受到「結構性損害」。



（圖／Google Maps）



2024年3月5日，中國海警船與菲律賓海巡運補船碰撞，菲國人員檢視艙體。（圖／路透Philippine Coast Guard）