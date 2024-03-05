法院認證川普選舉資格　海利成首位共和黨初選獲勝女性

美國共和黨初選如火如荼，前駐聯合國大使海利華盛頓特區舉得首勝，打斷川普連勝勢頭，然而川普隨後輕取北達科他州，更獲得來自美國最高法院認證參選總統的資格，可謂是超級星期二前的一大禮物。

路透社報導，美國前總統川普（Donald Trump）自宣布參選以來勢破如竹，在俄亥俄州、新罕布什爾州、內華達州、美屬維京群島、南卡羅萊納州、密西根州、愛達荷州、密蘇里州取得初選連勝後，雖然被對手海利（Nikki Haley）打斷，隨後又拿下北科他州，取得提名在望。

BBC報導，不肯言棄的海利僅在3日以近 6 成 3 的支持率拿下華盛頓特區的初選，成為美國史上首位贏得共和黨初選的女性。目前她取得共 43 個黨內代表席次，遠少於川普所擁有的 247 個席次。明（5）日登場的超級星期二將在美國本土 15 各州及屬地薩摩亞舉行投票，外界普遍認為海利難以力挽狂瀾。

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儘管川普背負四起刑事指控，其中包括意圖顛覆2020年選舉結果、涉入國會大廈案，但似乎無損選情。川普團隊屢屢拖延案件開審時間，宣稱檢方急於在 11 月 5 日總統大選前釋出宣判結果，是惡意的政治操作。羅拉多州、緬因州與伊利諾州以違反美國憲法第 14 條修正案第 3 款、涉犯叛亂罪者不得擔任公職為由，禁止川普出現在選票上，川普以違憲提出上訴。此外，川普主張案件發生在其任職總統期間，向美國高等法院提出豁免權案。種種手段拖延，就是要為自己的重返之路掃清障礙。

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所謂打瞌睡送枕頭，衛報報導，美國最高法院推翻去年開出第一槍、禁止川普參選的科羅拉多州法院裁決，這也意味著川普可以出現在美國各州的選票上。

最高法院在一份未署名的意見書中寫道，「各州可以取消擔任或是圖擔任公職者的資格。然而根據憲法，各州無權對聯邦職位，尤其是總統職位執行第 3 款，」並指出，國會必須根據第 3 款制定取消資格的程序。

最高法院還寫道，「逐州解決第 3 款是否禁止特定總統候選人任職的問題，不太可能得出與總統...代表全國所有選民這一基本原則一致的統一答案。」

科羅拉多州的總統初選將於超級星期二登場，在此案懸而未決的期間，川普被允許出現在選票上。根據該州共和黨州務卿格里斯沃爾德（Jena Griswold）受訪說法，截至週一午夜，共和黨初選已投出約 50 萬張選票。

格里斯沃爾德對最高法院的裁決表示失望，但也指出此決定讓科州及全國各地的選民知道川普是否有資格參加投票。她也強調，更重要的是「美國人不應該等待高等法院來拯救美國的民主，11 月將由美國選民來拯救我們的民主。」