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Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》來台灣　攜前NBA球星訪米其林餐廳最愛這幾道菜！

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/05 15:38
Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》與前NBA球星「魔獸」Dwight Howard前往LONGTAIL餐廳。（圖／品牌提供）

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》與前NBA球星「魔獸」Dwight Howard前往LONGTAIL餐廳。（圖／品牌提供）

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》(Somebody Feed Phil)全新第7季於r近日首播，菲爾（Phil Rosenthal）來到台北探索多家知名餐廳與道地小吃，其中偕同前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）前往米其林一星餐廳LONGTAIL享用晚餐。

位於台北市敦南商圈的LONGTAIL由主廚兼經營者林明健(Chef Kin)於2017年8月打造的餐廳酒吧，2018至2023年連續六年獲得米其林指南一星，其招牌人氣料理「海膽海苔脆飯」加配奧賽嘉魚子醬，雙重海味讓菲爾與魔獸胃口大開，融合柚子汁與柴魚昆布高湯高速將空氣打入成細密柚子泡沫，上層點綴的紫蘇帶來一抹婉約清香，讓日式海膽握壽司呈現豐富口感。

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》來台灣　攜前NBA球星訪米其林餐廳最愛這幾道菜！
LONGTAIL招牌料理「海膽海苔脆飯」加配奧賽嘉魚子醬。(圖/LONGTAIL)

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》來台灣　攜前NBA球星訪米其林餐廳最愛這幾道菜！
鮮蝦漢堡。(圖/LONGTAIL)

「鮮蝦漢堡」鮮惹多汁的蝦餅內餡讓兩人吮指難忘，使菲爾忘情大呼『I love this slider!』，使用鮮蝦肉與蝦漿加入椰奶、檸檬葉、香茅、魚露等製成漢堡餡，搭配拉差醬醃漬洋蔥及芝麻葉，自製鬆軟布里歐漢堡麵包夾入上述餡料。

另外，他們也品嘗蔥油餅堆疊A5和牛塔塔「日本和牛塔塔三星蔥餅」，並讚嘆『一定要為了美食來台灣旅行!』；經典菜色「鴨肝餃」以台灣涼麵概念呈現鴨肝餃，餛飩⽪包覆油封鴨腿肉絲及⾹煎鴨肝，拌⼊酸香芝⿇醬，佐荔枝果膠，清新果⾹平衡肝餃濃郁⾵味，傳統涼麵搭配的⼩⿈瓜絲、紅蘿蔔絲則以醃⼩⿈⽠、胡蘿蔔泡泡呈現。

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》來台灣　攜前NBA球星訪米其林餐廳最愛這幾道菜！
日本和牛塔塔、三星蔥餅、薑、芥末葉。(圖/LONGTAIL)

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》來台灣　攜前NBA球星訪米其林餐廳最愛這幾道菜！
「鴨肝餃」融合法式鴨肝與台灣涼麵。(圖/LONGTAIL)

此外，拍攝當日菲爾與霍華德還品嘗「無花果吐司」、結合義大利麵與中式乾拌麵的「香辣蔥油鮑魚拌麵」，最後以甜點「法式咖椰吐司」畫下完美句點。
Netflix
美食
環球饗宴：菲爾來吃飯
魔獸
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2024/01/17 17:59

更新時間 : 2024-03-05 22:11 GMT+08:00

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