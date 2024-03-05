本土M痘+1 北部30多歲男「打滿2劑疫苗」仍中招 今年累計3人

國內新增1例本土M痘確定病例，由於個案於去年4、5月曾接種2劑M痘疫苗，近期無出國史，疾管署副署長羅一鈞研判，顯示國內仍有隱藏傳染鏈，接種2劑M痘疫苗保護力雖高達九成，但並非100％，仍須注意個人防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

疾管署今（5）日公布，國內新增1例本土M痘確定病例，為北部30多歲本國籍男性，去年4、5月曾接種2劑M痘疫苗，2月下旬因身體出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報確診，由於該名個案近期均無出國旅遊史，故研判為本土個案，目前居家自主健康管理中。

本案為今年第3例本土M痘病例，而這名新增個案雖已接種完兩劑疫苗但仍感染，對此，疾管署解釋，接種2劑疫苗雖不能百分之百預防M痘感染，但依據國際文獻指出，有接種M痘疫苗之個案，倘發病其症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，且康復速度亦較迅速，並可有效降低併發重症之風險。

疾管署呼籲，接種疫苗為預防M痘感染之最有效方式，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

另外，如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。