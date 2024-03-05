麻疹+3 含2例本土、1例境外移入 新北群聚累計4人 為醫院和社區接觸者

國內麻疹群聚擴大！疾管署今（5）日公布新增3例麻疹確定病例，其中2例國內感染個案均與2月19日公布之新北中和的30餘歲男性相關，目前整起群聚累積4人。

疾病管制署今（5）日公布國內新增3起麻疹病例，分別是1例境外移入以及2例本土個案。本土個案中，其一為20多歲女性，2月15日於醫院陪病時接觸指標個案，27日至3月1日間陸續出現咳嗽、喉嚨癢、發燒、出疹等症狀並二次就醫，由診所轉至醫院通報後確診。

另一位為40多歲男性，2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊，28日至3月1日間陸續出現喉嚨痛、紅疹、疲倦等，就醫通報後確診。

境外移入個案則為北部30多歲男性，2月16日自馬來西亞入境，24日至3月1日間陸續出現口腔黏膜白斑(科氏斑)、發燒、喉嚨痛、紅疹、咳嗽等症狀，就醫通報後確診。衛生單位刻正進行個案之接觸者及公共場所活動史調查。

疾管署副署長羅一鈞說明，我國今(2024)年累計7例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例本土病例中，4例同屬一起群聚事件(含指標個案)，另外2例為境外移入病例，感染國家均為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期(0例)，且社區出現感染源不明病例及群聚事件病例增加，本土傳播風險上升。

疾管署呼籲，截至目前國內學齡前幼童(2013-2017年出生世代)第1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗接種，提醒家長家中如有滿1歲或滿5歲幼童尚未按建議接種時程完成第1劑或第2劑MMR疫苗接種者，請儘速帶至當地衛生所或合約院所完成疫苗接種。若家中有未滿1歲或未接種疫苗的幼兒，請避免帶至麻疹流行地區。