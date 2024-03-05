台美教育倡議第4次高層對話 美國學生來台研習華語創新高

「台美教育倡議」第四次高層對話於美東時間 3 月 4 日上午以實體及視訊混合方式在華府及台北兩地連線舉行。
美方由國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）率領，包括亞太副助卿道森（
劉孟奇致詞時表示，自去年「第3次台美教育倡議高層對話」以來，雙方教育合作取得重大進展，在推展華語教育方面，在 2024 年有 3,080 名美國學生來台研習華語，人數創歷史新高，教育部另選送 147 名華語教師及教學助理赴美任教，補助 20 所我國大學與 56 所美國大學執行「優華語計畫」，以及設立 4 所台灣華語教學中心，並持續鼓勵更多美國青年學子來台攻讀華語教學相關學位。
另一重大成就是在高等教育領域，由 12 所我國大學組成的台灣大學學術聯盟，已與美國 3 個大學系統簽署合作備忘錄，合作範圍涵蓋半導體、工程科學、華語文教育等領域，教育部每年將投入 1 億新臺幣作為種子基金，支持我國大學聯盟與美國大學系統推動合作，以促進人才培育及科技發展。
教育部指出，台美雙方於 2020 年12月簽署「臺美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」後，至今已舉辦3次高層對話及13次工作小組會議，劉孟奇政務次長並於 2022 年 6 月及 2023 年 5 月兩度率團赴華府訪問，會晤國務院、聯邦教育部及 AIT 華府總部等相關單位，雙方針對多項合作計畫進行意見交流，並同意擴大教育合作。
外交部則指出，台美雙方合作包括去年擴大台美大學華語文教學校際合作，
外交部表示，今年適逢「台灣關係法」（TRA）立法45週年，