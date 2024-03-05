台美教育倡議第4次高層對話 美國學生來台研習華語創新高

「台美教育倡議」第四次高層對話於美東時間 3 月 4 日上午以實體及視訊混合方式在華府及台北兩地連線舉行。 本次會議首度移師美國華府舉辦，雙方在會中盤點過去推展華語文及英語教學等雙向交流計畫的執行成果， 並且就未來合作項目充分討論，對話成果豐碩。

本次會議我方由教育部政務次長劉孟奇率團， 外交部及僑務委員會代表均與會， 我國駐美國代表俞大㵢大使及僑務委員會委員長徐佳青也出席致詞； 台北端則由國家安全會議副秘書長徐斯儉偕外交部及國家發展委員會 等相關部會同仁線上參與。

美方由國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）率領，包括亞太副助卿道森（ Camille Dawson）、教育暨文化局代理副助卿克萊文（ Marianne Craven）、教育部幕僚長白瑞特（Lexi Barrett）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（ Laura Rosenberger）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等與會；AIT台北辦事處副處長柯傑民（ Jeremy Cornfort）也視訊出席。

劉孟奇致詞時表示，自去年「第3次台美教育倡議高層對話」以來，雙方教育合作取得重大進展，在推展華語教育方面，在 2024 年有 3,080 名美國學生來台研習華語，人數創歷史新高，教育部另選送 147 名華語教師及教學助理赴美任教，補助 20 所我國大學與 56 所美國大學執行「優華語計畫」，以及設立 4 所台灣華語教學中心，並持續鼓勵更多美國青年學子來台攻讀華語教學相關學位。

另一重大成就是在高等教育領域，由 12 所我國大學組成的台灣大學學術聯盟，已與美國 3 個大學系統簽署合作備忘錄，合作範圍涵蓋半導體、工程科學、華語文教育等領域，教育部每年將投入 1 億新臺幣作為種子基金，支持我國大學聯盟與美國大學系統推動合作，以促進人才培育及科技發展。

教育部指出，台美雙方於 2020 年12月簽署「臺美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」後，至今已舉辦3次高層對話及13次工作小組會議，劉孟奇政務次長並於 2022 年 6 月及 2023 年 5 月兩度率團赴華府訪問，會晤國務院、聯邦教育部及 AIT 華府總部等相關單位，雙方針對多項合作計畫進行意見交流，並同意擴大教育合作。

外交部則指出，台美雙方合作包括去年擴大台美大學華語文教學校際合作， 增加美國國務院相關計畫受獎名額， 讓更多美國青年來台研習華語文及選送我國華語教師赴美任教。 此外，「傅爾布萊特基金會」也協助推動大學英語教學（EMI） 及招募美籍英語教學助理（ETA）來台， 逐步落實我國雙語教育政策目標。

外交部表示，今年適逢「台灣關係法」（TRA）立法45週年， 本次高層對話再次展現台美關係堅若磐石及雙方對深化教育合作的堅 定承諾。外交部將持續與美方及相關部會攜手， 透過教育合作持續深化台美夥伴關係， 維護自由民主多元教育環境與共享價值。