中國兩會　總理李強兩岸談話刪去「和平統一」引外界聯想

中國兩會正如火如荼進行，國務院總理李強今（5）日在全國人大會議進行政府工作報告，重申反台獨立場，但卻刪去了去年出現的「和平統一」字眼，引發關注。

根據新華網，李強說道，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展。堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。」

再看看前總理李克強在 2023 工作報告中的兩岸談話，字句間少了「和平統一」，引發聯想。

去年李克強表示，「堅持一個中國原則和九二共識，堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」

這雖非官方首次刪去「和平」一詞，卻是對台態度趨於強硬的訊號。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛指出，這顯然是北京的平衡手段，一方面對台硬起來，一方面又積極與台灣的國際盟友打好關係。

與此同時，中國也宣布要再增國防預算 7.2%，與去年同樣增幅，是連續第九年增加。根據路透，自習近平 2012 年上台，中國國防預算已從 2013 年的 7,200 億人民幣膨脹至 2024 年的 1.67 兆人民幣。

對中國擴軍甚為忌憚的美國與鄰國，每年都緊盯其國防預算。這十多年來，中共軍事預算的增幅，持續超出經濟成長率。中國 2024 年成長目標為 5%，與去年相當。預算主要應會用於添購新軍備，以達成習近平 2035 全面軍事現代化的目標。