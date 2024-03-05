挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣

挪威電音教主Alan Walker相隔5年再度來台，將於7月14日「S2O Taiwan潑水音樂節」擔任壓軸嘉賓。

邁入第5屆的S2O Taiwan是世界巡迴最悠久也最盛大的一站，將在7月13日、14日於台北市大佳河濱公園盛大回歸，Alan Walker在年僅17歲時創作《Faded》一首歌在YouTube紅遍全球，至今累積Spotify超過17億收聽次數、YouTube超過35億的驚人瀏覽紀錄。

今年26歲的他已發行四張個人專輯，超過700場世界巡迴表演，社群平台超過1.2億粉絲、YouTube瀏覽次數高達90億，榮登權威媒體《DJ Mag》世界百大DJ第11名，吸引包括火星人（Bruno Mars）、希雅（Sia）等大牌歌手合作。

他來台表演多次，每一次都吸引大批粉絲追隨，如今他睽違5年再度來台，很期待在S2O Taiwan與台灣粉絲相見，將帶來不間斷的派對神曲串燒，也準備許多新歌帶給台灣粉絲，包括他與(G)I-DLE成員宋雨琦（Yuqi）、美國才子歌手JVKE合作的最新發燒單曲《Fire!》將首度在台播放，帶給粉絲難忘的濕身狂歡回憶。

S2O Taiwan發起「Alan Walker 音樂創意混音挑戰」，挑出5位幸運粉絲在7/14於S2O Taiwan活動現場與偶像Alan Walker近距離見面拍照。即日起至5月30日止，運用Alan Walker任何歌曲進行創意混音，上傳到Facebook、Instagram設為公開，並且Hashtag標記指定文字：#S2O混音挑戰、#S2OMusicchallenge，最終將挑選出5名粉絲與Alan Walker見面拍照。

S2O Taiwan超早鳥單日、雙日票券於今（5）日中午12點正式開賣，票價為YOUTH青年票NT$2,000 / 3,400、GA一般票NT$2,400 / 3,800、PGA快速通關票NT$2,800 / 4,400、VIP票NT$3,800 / 5,800，請至遠大售票系統Ticket Plus購票，如須購買VVIP包廂請加入Line官方帳號「@s2otaiwanvvip」。