「小白花」艾德懷斯品牌好友Melody優雅富養生活　這段時間購入有機會抽飯店奢華體驗

「小白花」Edelweiss 艾德懷斯頂級白啤酒自2022年上市後好評不斷， 其源自阿爾卑斯山的純淨體驗、充滿多層次的細緻果香與滑順口感， 深受消費者的喜愛，不僅獲得「啤酒界香檳」美名， 更創下當年度超商啤酒新品銷售NO.1佳績，並於2023年12 月強勢成為超商通路市佔NO.1的白啤酒品牌。

今年艾德懷斯將持續帶給大家更多驚喜，與艾德懷斯品牌好友Mel ody共同演繹頂級白啤酒的品飲風尚， 引領更多女性及高級啤酒飲用者品味生活的美好， 不論平時有多忙碌或是扮演多少不同角色，仍要適時放鬆、 犒賞自己。

Melody為艾德懷斯台灣首位品牌好友 優雅開啟頂級白啤酒品飲風尚

有「小白花」別名的艾德懷斯頂級白啤酒， 採用優質小麥及天然水源，擁有金黃色澤以及細緻泡沫， 更因其帶有鼠尾草和接骨木花風味的輕盈口感而受到廣泛讚譽。 而艾德懷斯品牌好友Melody作為都會時尚的代表， 其優雅的形象和對生活儀式感的追求， 完美契合了艾德懷斯品牌理念， 將與艾德懷斯優雅攜手引領消費者體驗品飲啤酒的全新風尚與面貌， 將艾德懷斯的精髓完美呈現給更多追求品味與品質的人群。

艾德懷斯頂級白啤酒的魅力不僅在於其風味的細膩層次， 更在於與生活各種場景的完美契合。Melody分享：「 生活中我們都在扮演各種不同的角色， 但不論是哪種角色或是哪個生活階段，我們都值得富養自己的生活， 在忙碌之餘，也要適時放鬆、犒賞自己。 平時我很享受偶爾小酌一杯的時光， 也喜歡約上好姊妹或三五好友一起談天。 艾德懷斯的清新果香和輕盈口感，甚至帶有香檳、氣泡酒的細膩， 不論是與閨蜜好友聚會或獨處小酌都是優雅享受的好選擇， 更可營造絕佳氛圍、增添品味生活的儀式感。」

「啤酒界香檳」艾德懷斯年銷售量雙位數增長！搶佔高端啤酒市場 頂級優雅形象深入人心

艾德懷斯頂級白啤酒有別一般拉格啤酒的釀造工法，打造出滑順、 清爽不膩並富有獨特花果尾韻的酒體。 在台上市後憑藉其頂級優雅的形象，及深得人心的風味，不僅獲得「 啤酒界香檳」的美名，2023年銷量更呈現雙位數增長， 強勢搶佔高端啤酒市場。海尼根行銷總監黃芳草表示，「 我們很感謝消費者對艾德懷斯的喜愛和質感形象的認同， 我們相信身為都會時尚品味生活指標的艾德懷斯品牌好友Melod y，能讓更多女性或是高級啤酒飲用者認識艾德懷斯白啤酒， 掀起新品飲風潮，為生活添增輕奢的儀式感。」

2024年除了與Melody的優雅合作， 艾德懷斯也將現身更多高質感的場合， 讓更多消費者感受艾德懷斯帶來的感官體驗。3月6日至5月15日 於指定通路購買艾德懷斯全系列就有機會獲得「 高雄洲際酒店奢華體驗」。更多品牌相關資訊，可至艾德懷斯Ede lweiss IG 官方帳號 @edelweissbeer.tw 查詢。