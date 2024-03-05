「小白花」艾德懷斯品牌好友Melody優雅富養生活　這段時間購入有機會抽飯店奢華體驗

「小白花」Edelweiss 艾德懷斯頂級白啤酒自2022年上市後好評不斷，其源自阿爾卑斯山的純淨體驗、充滿多層次的細緻果香與滑順口感，深受消費者的喜愛，不僅獲得「啤酒界香檳」美名，更創下當年度超商啤酒新品銷售NO.1佳績，並於2023年12月強勢成為超商通路市佔NO.1的白啤酒品牌。
今年艾德懷斯將持續帶給大家更多驚喜，與艾德懷斯品牌好友Melody共同演繹頂級白啤酒的品飲風尚，引領更多女性及高級啤酒飲用者品味生活的美好，不論平時有多忙碌或是扮演多少不同角色，仍要適時放鬆、犒賞自己。
Melody為艾德懷斯台灣首位品牌好友 優雅開啟頂級白啤酒品飲風尚
有「小白花」別名的艾德懷斯頂級白啤酒，採用優質小麥及天然水源，擁有金黃色澤以及細緻泡沫，更因其帶有鼠尾草和接骨木花風味的輕盈口感而受到廣泛讚譽。而艾德懷斯品牌好友Melody作為都會時尚的代表，其優雅的形象和對生活儀式感的追求，完美契合了艾德懷斯品牌理念，將與艾德懷斯優雅攜手引領消費者體驗品飲啤酒的全新風尚與面貌，將艾德懷斯的精髓完美呈現給更多追求品味與品質的人群。
艾德懷斯頂級白啤酒的魅力不僅在於其風味的細膩層次，更在於與生活各種場景的完美契合。Melody分享：「生活中我們都在扮演各種不同的角色，但不論是哪種角色或是哪個生活階段，我們都值得富養自己的生活，在忙碌之餘，也要適時放鬆、犒賞自己。平時我很享受偶爾小酌一杯的時光，也喜歡約上好姊妹或三五好友一起談天。艾德懷斯的清新果香和輕盈口感，甚至帶有香檳、氣泡酒的細膩，不論是與閨蜜好友聚會或獨處小酌都是優雅享受的好選擇，更可營造絕佳氛圍、增添品味生活的儀式感。」
「啤酒界香檳」艾德懷斯年銷售量雙位數增長！搶佔高端啤酒市場 頂級優雅形象深入人心
艾德懷斯頂級白啤酒有別一般拉格啤酒的釀造工法，打造出滑順、清爽不膩並富有獨特花果尾韻的酒體。在台上市後憑藉其頂級優雅的形象，及深得人心的風味，不僅獲得「啤酒界香檳」的美名，2023年銷量更呈現雙位數增長，強勢搶佔高端啤酒市場。海尼根行銷總監黃芳草表示，「我們很感謝消費者對艾德懷斯的喜愛和質感形象的認同，我們相信身為都會時尚品味生活指標的艾德懷斯品牌好友Melody，能讓更多女性或是高級啤酒飲用者認識艾德懷斯白啤酒，掀起新品飲風潮，為生活添增輕奢的儀式感。」
2024年除了與Melody的優雅合作，艾德懷斯也將現身更多高質感的場合，讓更多消費者感受艾德懷斯帶來的感官體驗。3月6日至5月15日於指定通路購買艾德懷斯全系列就有機會獲得「高雄洲際酒店奢華體驗」。更多品牌相關資訊，可至艾德懷斯Edelweiss IG 官方帳號 @edelweissbeer.tw 查詢。