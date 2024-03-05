泰勒絲東南亞演唱會獨厚新加坡 泰菲跳腳 李顯龍稱無意讓鄰國不開心

新加坡取得美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在東南亞演唱會的「獨家」舉辦權，引來鄰國不滿，星國總理李顯龍 5 日表示，並非刻意與鄰國作對。

路透、財星、BBC 報導，李顯龍在澳洲墨爾本參加一場區域論壇時表示，新加坡提出誘因，讓泰勒絲的東南亞演唱會只在新加坡舉行，這項協議相當成功，「我不覺得這有什麼不友善的。」

泰勒絲的全球時代巡迴演唱會（The Eras Tour）在新加坡共有六場演出，星國政府始終未透露端出的條件，只稱提供了對方一筆補助。這種「不講武德」的行徑讓鄰國大為光火，也引發了天價誘因的傳言。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）稱，星國每場補助了 300 萬美金（新台幣 9,474 萬元）。星國媒體亞洲新聞台（CNA）則報導，六場補貼金額共約 200 萬至 300 萬美金，但並未揭露消息來源。菲律賓議員怒不可遏，稱「這不是好鄰居會做的事」，要求外交部向新加坡提出正式抗議。

新加坡文化部長唐振輝淡化了相關揣測，表示漫天猜測的金額都不準確，但基於商業道德，不能公布協議內容。他強調，泰勒絲帶來的觀光財與附加娛樂休閒收益，遠大於該國付出金額。

新加坡物價是區域最高，粉絲為了一睹偶像風采，只能咬牙掏大錢。

兩名深圳粉絲，光是票價就花了 1,200 新幣（新台幣 28,201元），飯店房價飆漲，只能借住友人家。高檔的濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）推出泰勒絲方案，4 張 VIP 座位加上 3 晚住房，要價 5 萬新幣（新台幣 117.5 萬元）。

分析家表示，菲律賓雖是泰勒絲的粉絲大本營，她過去也曾赴菲國巡演，但新加坡的金錢攻勢顯然贏得了芳心。再者，新加坡有著強大的基礎建設、便利交通、高收入國際人口，本就是東南亞大型活動的首選。

新加坡政治相對穩定，也是受青睞的原因之一。泰勒絲十年前就曾因泰國爆發軍事政變、街頭示威，而取消在當地的演唱會。



2024年3月1日，新加坡樟宜機場泰勒絲粉絲活動。（圖／路透Edgar Su）