Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

17年的桃園TGI FRIDAYS 3/24結束營業 「17慶畢業」4大優惠即起開跑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/05 10:46
TGI FRIDAYS 桃園餐廳將於3月24日結束營業，為了感謝17年來消費者的支持，即日起展開系列「17慶畢業」活動。（圖／開...

TGI FRIDAYS 桃園餐廳將於3月24日結束營業，為了感謝17年來消費者的支持，即日起展開系列「17慶畢業」活動。（圖／開...

承載滿滿桃園人回憶的TGI FRIDAYS桃園餐廳，將於3月24日結束營業，為了感謝17年來消費者的支持，即日起展開系列「17慶畢業」活動，包括每週五599元暢飲、復刻重拍照片送雞翅、桃園人限定贈送沙朗牛排等多重優惠，邀請新朋友、老朋友以及員工再次相聚，一起參加「畢業典禮」，共創美好回憶。

TGI FRIDAYS桃園餐廳自2007年開幕以來，不僅陪伴許多鄰近居民共度溫馨時光，同時創下許多傲人紀錄，包括2009年2月單週營業額近200萬、2016年跨年夜單日營業額達62萬等驚人數字，2020年至2021年新冠疫情期間，當餐飲業一片慘澹，桃園餐廳仍突破困境，業績連兩年逆勢成長，因此結束營業的消息一傳出，許多熟客紛紛感嘆：「以後該去哪裡吃道地美式料理！」

開展餐飲集團董事長兼執行長邱泰翰表示：「桃園餐廳到2024年剛好滿17年，很可惜因為租約到期無法繼續陪伴消費者，但17歲也代表了每個人最青春難忘的時光，在17年時畢業，也是另一種珍貴的意義。」桃園餐廳閉幕後，TGI FRIDAYS在大桃園地區仍有華泰名品城、中壢及台茂三間分店為消費者服務，也將持續於桃園市中心選址，希望畢業不是終點，很快以新風貌回歸。

為呼應「17慶畢業」主題，TGI FRIDAYS除了在餐廳內佈置留言牆，讓來客留下贈言與拍立得照片作為紀念外，更進一步規劃眾多歡慶活動，搭配滿滿優惠，在這最後一個月用歡笑取代感傷。桃園餐廳員工表示，雖然畢業很不捨，但更多的是期待！希望週邊居民或是曾經在TGI FRIDAYS桃園餐廳有美好體驗的消費者，把握最後時光，陪伴桃園餐廳「17畢業」。

此外，對於曾經陪伴桃園餐廳一同努力的老員工們，畢業前夕也獻上專屬優惠，訂位時表明員工身分並出示相關證明，不只獨享餐點六折，還可獲得兌換小卡，五月底前至桃園市TGI FRIDAYS台茂或中壢兩間餐廳用餐，消費滿1,200元可免費兌換半份炭烤豬肋排。
TGI FRIDAYS
桃園
17慶畢業
美式料理
開展餐飲集團

相關新聞

桃園機場跑道歲修多架班機延誤　交通部：影響超乎預期、將提前完工
桃園機場跑道歲修多架班機延誤　交通部：影響超乎預期、將提前完工
2024/03/04 16:37
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
2024/03/03 19:55
桃園燈會影片出現「中國台灣」簡體字　觀光局稱不知情、非市府授權
桃園燈會影片出現「中國台灣」簡體字　觀光局稱不知情、非市府授權
2024/02/22 16:51
華航爆工安意外 維修員拆卸作業重傷不治
華航爆工安意外 維修員拆卸作業重傷不治
2024/02/21 17:30
桃園八德轉運站19日正式啟用首日塞爆　交通局允調整改善
桃園八德轉運站19日正式啟用首日塞爆　交通局允調整改善
2024/02/19 17:47

更新時間 : 2024-03-05 14:53 GMT+08:00

最受歡迎

桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
〈時評〉台灣氫能源發展聯華當先驅 首座加氫站今年Q1-2終可望落地
〈時評〉台灣氫能源發展聯華當先驅 首座加氫站今年Q1-2終可望落地
歌壇「東方不敗」高雄演唱會、兒子驚喜現身登台　張清芳淚喊：確定不是AI？
歌壇「東方不敗」高雄演唱會、兒子驚喜現身登台　張清芳淚喊：確定不是AI？
日本千葉地震頻頻 一天震十次 專家：板塊滑移
日本千葉地震頻頻 一天震十次 專家：板塊滑移
公費流感疫苗5日起全民開打　建議事先查詢預約以免白跑
公費流感疫苗5日起全民開打　建議事先查詢預約以免白跑