17年的桃園TGI FRIDAYS 3/24結束營業 「17慶畢業」4大優惠即起開跑

承載滿滿桃園人回憶的TGI FRIDAYS桃園餐廳，將於3月24日結束營業，為了感謝17年來消費者的支持，即日起展開系列「17慶畢業」活動，包括每週五599元暢飲、復刻重拍照片送雞翅、桃園人限定贈送沙朗牛排等多重優惠，邀請新朋友、老朋友以及員工再次相聚，一起參加「畢業典禮」，共創美好回憶。

TGI FRIDAYS桃園餐廳自2007年開幕以來，不僅陪伴許多鄰近居民共度溫馨時光，同時創下許多傲人紀錄，包括2009年2月單週營業額近200萬、2016年跨年夜單日營業額達62萬等驚人數字，2020年至2021年新冠疫情期間，當餐飲業一片慘澹，桃園餐廳仍突破困境，業績連兩年逆勢成長，因此結束營業的消息一傳出，許多熟客紛紛感嘆：「以後該去哪裡吃道地美式料理！」

開展餐飲集團董事長兼執行長邱泰翰表示：「桃園餐廳到2024年剛好滿17年，很可惜因為租約到期無法繼續陪伴消費者，但17歲也代表了每個人最青春難忘的時光，在17年時畢業，也是另一種珍貴的意義。」桃園餐廳閉幕後，TGI FRIDAYS在大桃園地區仍有華泰名品城、中壢及台茂三間分店為消費者服務，也將持續於桃園市中心選址，希望畢業不是終點，很快以新風貌回歸。

為呼應「17慶畢業」主題，TGI FRIDAYS除了在餐廳內佈置留言牆，讓來客留下贈言與拍立得照片作為紀念外，更進一步規劃眾多歡慶活動，搭配滿滿優惠，在這最後一個月用歡笑取代感傷。桃園餐廳員工表示，雖然畢業很不捨，但更多的是期待！希望週邊居民或是曾經在TGI FRIDAYS桃園餐廳有美好體驗的消費者，把握最後時光，陪伴桃園餐廳「17畢業」。

此外，對於曾經陪伴桃園餐廳一同努力的老員工們，畢業前夕也獻上專屬優惠，訂位時表明員工身分並出示相關證明，不只獨享餐點六折，還可獲得兌換小卡，五月底前至桃園市TGI FRIDAYS台茂或中壢兩間餐廳用餐，消費滿1,200元可免費兌換半份炭烤豬肋排。