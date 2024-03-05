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英國軍情六處徵募情報員 MI6：工作比龐德電影還刺激

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/05 10:11
荷蘭阿姆斯特丹杜莎夫人蠟像館，丹尼爾克雷格蠟像。（圖／路透Alamy）

荷蘭阿姆斯特丹杜莎夫人蠟像館，丹尼爾克雷格蠟像。（圖／路透Alamy）

提到神祕的英國情報機構「軍情六處」（MI6），不免會聯想到知名的電影龐德（James Bond）電影，不過根據MI6官員，情報工作可是比電影還「刺激」，歡迎有志之士加入情報員行列。

BBC 報導，軍情六處負責蒐集海外情資，維護國家安全，遏阻恐怖主義，反制惡意國家活動，強化資訊安全。MI6 現正熱烈招募新血，特別鎖定非裔與亞洲人士。

化名 Kwame 的官員，是首名接受 BBC 廣播專訪的非裔 MI6 官員，他罕見上節目分享情報工作，盼能招徠人才。根據 Kwame，他在情報圈的生涯，看過比情報電影還了不得的事情，「比詹姆斯龐德還刺激。」Kwame 神秘兮兮表示，他看過很酷的東西，完全出乎人意料，「但你得進來才能親自體會。」

不過，Kwame 也透過這回的徵才活動澄清外界對特務膚色與背景的普遍誤解。據他所述，電影看多了，或許會以為情報員都是「中產階級男性、開著奧斯頓馬丁（Aston Martin）豪華轎車、在美女間周旋。」他說實情並非如此。

他的同袍 Jay 就是東南亞人，而根據 Jay，軍情六處要的不只是牛津畢業生，而是具備各種技能的人士。Jay 提到，也正因龐德已成了 MI6 的代名詞，而出現刻板印象，以為要長得像丹尼爾克雷德（Daniel Craig）才能上門求職，令人資單位頭疼不已。

Kwame 表示，除了檯面上的主管身分是公開的，MI6 員工都是匿名工作，只親近的親人伴侶才知曉他們的職務。至於薪資，Kwame掛保證絕對不差，但他強調，工作的真正動力並非報酬，而是能為保護國家人民出一份力。
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更新時間 : 2024-03-05 14:53 GMT+08:00

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