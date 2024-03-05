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【10大療癒金句】英國插畫家暢銷書改編奪奧斯卡最佳動畫短片　《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》席捲全球撫慰百萬讀者心

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/05 10:09
《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》贏得2023年奧斯卡最佳動畫短片獎。(圖擷取自Charlie Mackesy Instagram)

《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》贏得2023年奧斯卡最佳動畫短片獎。(圖擷取自Charlie Mackesy Instagram)

改編自英國插畫家 Charlie Mackesy 暢銷書的同名動畫《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》（The Boy, the Mole, the Fox and the Horse）獲2023年奧斯卡最佳動畫短片獎，流暢的黑色線條點綴溫暖水彩優美詮釋普世價值，四位主角間的療癒對話及真摯友情風靡全球，連雷神索爾Chris Hemsworth都被圈粉。

Charlie曾替英國雜誌《旁觀者》及牛津大學出版社繪製插畫，作品也曾出現在電影《愛是您愛是我》（Love Actually）裡，常於紐約及倫敦畫廊展出，他也持續經營Instagram上傳男孩及動物的插畫，集結成冊後於2019年出版就登上紐約時報暢銷榜、更蟬聯英國週日泰晤士前10名100週並熱賣450萬本。

書籍大賣後於2022年推出動畫版，和BBC耗時兩年聚集百位動畫師參與，故事講述一個男孩、一隻鼴鼠、一隻狐狸和一匹馬在男孩尋找家的過程中，如何跨越隔閡互相扶持，最後建立起不可思議的友誼，故事如同溫暖的陽光照亮人生中的黑暗。

此外，動畫版幕後配音陣容十分堅強，帶來滿滿的英國腔，《傲慢與偏見》男星Tom Hollander為熱愛蛋糕的可愛鼴鼠配音，「省話一哥」狐狸由雷神索爾裡飾演海姆達爾的硬漢男星Idris Elba配音，愛爾蘭Gabriel Byrne 為馬配音，男孩則由新人 Jude Coward Nicoll 配音，現於Apple TV+播映。

由於這本書帶給編輯極大的啟發，不只購入英文版珍藏也贈與友人當生日禮物，以下更精選10句暖心金句，若您像故事中男孩一樣感到迷惘，這些對話會帶給您無比的勇氣，若您生命中有如同鼴鼠般忠誠的朋友，或像馬一樣智慧的長者都請您好好的珍惜。

1. 男孩：「你長大後想當什麼樣的人？」
鼴鼠：「善良的人。」

2. 男孩：「你覺得做什麼是最浪費時間？」
鼴鼠：「拿自己跟別人比較。」

3. 我們最大的自由之一，是我們選擇如何回應事情。

4. 我們只看得見外在，但幾乎所有的事，都發生在我們的內心。

5. 家不一定永遠都是一個地方。

6. 馬：「每個人都會多少感到害怕，但我們在一起就不會這麼害怕了。眼淚是你的力量不是弱點。」

7. 男孩：「你說過最勇敢的話是什麼？」
馬說：「幫我。」

8. 男孩：「有時候我很害怕你們會發現我很普通。」
鼴鼠：「愛不需要你完美無缺。」

9. 當烏雲來臨時，繼續往前。當你感到對重要的事失去控制時，專注在你眼前所愛的事。暴風雨會過去的。

10. 不要用你被對待的方式衡量自己的價值。

(以上貼文擷取自Charlie Mackesy Instagram)
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更新時間 : 2024-03-05 14:53 GMT+08:00

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