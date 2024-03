【10大療癒金句】英國插畫家暢銷書改編奪奧斯卡最佳動畫短片　《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》席捲全球撫慰百萬讀者心

改編自英國插畫家 Charlie Mackesy 暢銷書的同名動畫《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》(The Boy, the Mole, the Fox and the Horse)獲2023年奧斯卡最佳動畫短片獎,流暢的黑色線條點綴溫暖水彩優美詮釋普世價值,四位主角間的療癒對話及真摯友情風靡全球,連雷神索爾Chris Hemsworth都被圈粉。

Charlie曾替英國雜誌《旁觀者》及牛津大學出版社繪製插畫,作品也曾出現在電影《愛是您愛是我》(Love Actually)裡,常於紐約及倫敦畫廊展出,他也持續經營Instagram上傳男孩及動物的插畫,集結成冊後於2019年出版就登上紐約時報暢銷榜、更蟬聯英國週日泰晤士前10名100週並熱賣450萬本。

書籍大賣後於2022年推出動畫版,和BBC耗時兩年聚集百位動畫師參與,故事講述一個男孩、一隻鼴鼠、一隻狐狸和一匹馬在男孩尋找家的過程中,如何跨越隔閡互相扶持,最後建立起不可思議的友誼,故事如同溫暖的陽光照亮人生中的黑暗。

此外,動畫版幕後配音陣容十分堅強,帶來滿滿的英國腔,《傲慢與偏見》男星Tom Hollander為熱愛蛋糕的可愛鼴鼠配音,「省話一哥」狐狸由雷神索爾裡飾演海姆達爾的硬漢男星Idris Elba配音,愛爾蘭Gabriel Byrne 為馬配音,男孩則由新人 Jude Coward Nicoll 配音,現於Apple TV+播映。

由於這本書帶給編輯極大的啟發,不只購入英文版珍藏也贈與友人當生日禮物,以下更精選10句暖心金句,若您像故事中男孩一樣感到迷惘,這些對話會帶給您無比的勇氣,若您生命中有如同鼴鼠般忠誠的朋友,或像馬一樣智慧的長者都請您好好的珍惜。

1. 男孩:「你長大後想當什麼樣的人?」

鼴鼠:「善良的人。」

2. 男孩:「你覺得做什麼是最浪費時間?」

鼴鼠:「拿自己跟別人比較。」

3. 我們最大的自由之一,是我們選擇如何回應事情。

4. 我們只看得見外在,但幾乎所有的事,都發生在我們的內心。

5. 家不一定永遠都是一個地方。

6. 馬:「每個人都會多少感到害怕,但我們在一起就不會這麼害怕了。眼淚是你的力量不是弱點。」

7. 男孩:「你說過最勇敢的話是什麼?」

馬說:「幫我。」

8. 男孩:「有時候我很害怕你們會發現我很普通。」

鼴鼠:「愛不需要你完美無缺。」

9. 當烏雲來臨時,繼續往前。當你感到對重要的事失去控制時,專注在你眼前所愛的事。暴風雨會過去的。

10. 不要用你被對待的方式衡量自己的價值。

(以上貼文擷取自Charlie Mackesy Instagram)