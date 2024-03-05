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打呼大聲恐是睡眠呼吸中止症！醫：中風、心肌梗塞機率倍增 出現兩大症狀快就醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/05 09:43
打呼示意圖。（圖／路透社Alamy）

打呼示意圖。（圖／路透社Alamy）

人的一生中約有三分之一的時間都在睡覺，然而，據統計，全台約有460萬人患有睡眠障礙，粗估患有阻塞型睡眠呼吸中止症者超過70萬名，臨床上也不乏患者在睡眠中猝死的案例。為了喚醒民眾對睡眠的重視，台灣睡眠醫學學會宣布自今（5）日起於雙北、桃園和高雄舉辦全台巡迴衛教宣導活動。

睡眠對健康的影響甚鉅，睡不好容易導致身體衰弱、精神耗損和降低免疫力等。而睡眠呼吸中止症是常見的睡眠呼吸障礙，主要分為阻塞型與中樞型。根據美國睡眠心臟健康研究會（SHHS）曾指出，阻塞型睡眠呼吸中止症患者，中風機率比起一般健康的人高出近4倍，未來罹患失智症的風險也會大幅提升。

睡覺打呼，其實是身體發出的健康警訊？

該如何評估自己或枕邊人是否患有睡眠呼吸中止症、進而預防疾病帶來的健康危害呢？台灣睡眠醫學學會理事長周昆達提到，由於睡眠呼吸中止症者睡覺時上呼吸道會塌陷，其中很重要的兩大表徵是打呼特別大聲，甚至會有明顯的呼吸暫停。

台灣睡眠醫學學會曾統計，近7成國人有打呼困擾，另外也有6成女性表示另一半睡覺會打呼，其中逾3成是睡眠呼吸中止症的高危險群。睡眠呼吸中止症不僅會造成心臟負荷增加、血壓上升、血管內皮功能異常，長期下來還會導致中風及心肌梗塞的機率倍增。

3月15日維一年一度的「世界睡眠日」，今年世界睡眠日主題為「健康睡眠力，活出超能力」，為了呼籲民眾重視自身健康狀況，進而主動至醫療院所檢查、避免延誤就醫，台灣睡眠醫學學會攜手亞東、振興、台北馬偕、淡水馬偕、國軍桃園總醫院新竹分院及國軍高雄總醫院，自3月起舉辦世界睡眠日北中南巡迴宣導活動，2024世界睡眠日巡台衛教活動資訊如下：

  • 3/5(二)～3/7(四) 09:00~13:00於亞東紀念醫院一樓大廳
  • 3/11(一)～3/13(三) 09:00~17:00於振興醫院第二醫療大樓一樓衛教室
  • 3/12(二)～3/13(三) 09:00~16:00於國軍桃園總醫院新竹分院一樓大廳
  • 3/18(一) 09:00~17:00於台北馬偕紀念醫院福音樓一樓中庭廣場
  • 3/20(三) 09:00~17:00於淡水馬偕紀念醫院馬偕樓二樓中庭廣場
  • 3/20(三)～3/22(五) 09:00~16:00於國軍高雄總醫院一樓大廳
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更新時間 : 2024-03-05 14:53 GMT+08:00

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