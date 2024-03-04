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日本「東京食品展」台灣館陣仗大　藝人徐若瑄站台應援推廣美食

本屆台灣館集結178家廠商使用189個攤位，展出面積近2000平方公尺，是東京食品展第2大國家館。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/04 20:38
2024東京食品展台灣館將於5日開幕，國貿署與貿協4日在東京舉辦台灣館展前記者會，藝人徐若瑄（左4）到場應援。屏東縣、嘉義縣市首長出席介紹...

2024東京食品展台灣館將於5日開幕，國貿署與貿協4日在東京舉辦台灣館展前記者會，藝人徐若瑄（左4）到場應援。屏東縣、嘉義縣市首長出席介紹...

經濟部國際貿易署外貿協會共同籌組的2024東京食品展台灣館明天(5日) 開幕，今天(4日) 在東京舉辦台灣館展前記者會，邀藝人徐若瑄站台應援，吸引許多台日媒體採訪。

日本「東京食品展」台灣館陣仗大　藝人徐若瑄站台應援推廣美食由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的2024東京食品展台灣館將於5日開幕，4日在東京舉辦台灣館展前記者會，藝人徐若瑄站台應援。圖為徐若瑄（左）與貿協董事長黃志芳（右）。中央社

東京食品展台灣館展前記者會下午在東京都皇宮酒店舉行，由外貿協會董事長黃志芳與國際貿易署副署長李冠志共同主持，邀請在台灣擁有高人氣、在日本也享有知名度的藝人徐若瑄出席站台，讓台灣館展前聲量大增，可望吸引更多日本買主及民眾在未來4天到台灣館嚐鮮。

中央社引述黃志芳表示，台灣業者相當重視東京食品展，本次集結13個縣市政府踴躍參與，展現業者對日本市場強烈的企圖心。本屆台灣館集結178家廠商使用189個攤位，展出面積近2000平方公尺，是該展第2大國家館

李冠志表示，日本是台灣的好朋友，是台灣在亞洲區域經濟發展的最重要夥伴。本次匯聚豐富的食品展出，相當於進行一次最好的台日「食品外交」。

駐日代表處副代表周學佑、農業部主任秘書范美玲到場致詞。屏東縣縣長周春米、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠上台介紹各自縣市的特展，包括蒲燒鰻魚、果乾烏魚子及蜂蜜禮盒等，將在地優質農水產台灣味介紹給日本。

日本「東京食品展」台灣館陣仗大　藝人徐若瑄站台應援推廣美食

(上圖與下圖, 外貿協會臉書)

日本「東京食品展」台灣館陣仗大　藝人徐若瑄站台應援推廣美食

徐若瑄擔任特別嘉賓，現場與黃志芳共同進行台灣食品趣味問答競賽。她開啟「綜藝模式」，火力全開以幽默生動方式介紹台灣美食，現場媒體及嘉賓笑聲不斷，最後用日文歡迎民眾到東京食品展台灣館。

曾赴日發展的徐若瑄於2023年底和昔日隊友「黑色餅乾」一起重返日本最重要的跨年節目、日本放送協會（NHK）的「紅白歌合大賽」舞台，引發討論，也在網路創造高聲量。她表示，未來會持續向日本消費者宣傳台灣美味。

為推廣2024東京食品展台灣館，貿協規畫豐富的周邊活動，展覽期間每天推出限量台式下午茶，如冷泡烏龍茶、炸花枝丸、豆花、啤酒等；「輸日暢銷蔬果偶」（吉祥物）芒果、香蕉、毛豆與火龍果會定時繞場與參觀者互動，提高台灣水果知名度。

農業部統計，台灣2023年全年主力農產食品的總出口額為48.93億美元，其中出口至日本主力農產食品為7.1億美元，主要出口品項為冷凍水產、毛豆、鳳梨和花卉。

日本是台灣第2大農產食品出口市場，也是台灣進口農產食品的第4大來源國，台日農產食品貿易往來興盛。東京食品展被視為台灣業者開發日本、亞洲及全球食品市場的重要平台，是2024年食品業者海外組團參展最大規模的食品展。
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日本

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