南韓寧養寵物不生小孩　生育率墊底但寵物市場10年大增3倍

南韓生育率位居世界倒數，但養寵物人數卻大幅上升，比起養小孩，更多人偏好養寵物，且視寵物為小孩，願意花大筆錢給寵物最好的。

韓國經濟報導，在寵物商店裡，一個寵物包9萬韓元至23萬韓元（約台幣2千到6千元）不等，寵物零食也是每袋都要2萬元（約台幣5百元）以上，但飼主對於這些花費則毫不心疼。

一名獨自逛著寵物賣場的30多歲女性說道，她將狗視為自己的孩子，在牠身上得到的愛和安慰，比自家人身上得到的還要多；許多寵物家長之間都會有「誰對孩子（寵物）更好」的比較心態，在健康和美容方面，她盡量不讓自己的孩子落後於其他孩子（寵物）。

報導指出，南韓寵物產業在10年內暴增了3倍，寵物推車銷量開始高於嬰兒車。根據全球市場調查企業歐睿國際（Euro monitor）統計，2023年南韓寵物市場與2022年相比增加了5.6%，達到24.503億美元，為10年前的3倍，與全球同期平均擴大1.9倍相比，明顯更快速的增加。

南韓寵物市場在世界位居第14名，與經濟規模相比雖不算大，但成長速度卻十分明顯。一名業界相關人士表示，自2020年以後，南韓的寵物產業年均增長率達10%以上，是全球增長速度最快的國家。有分析指出，這是隨著南韓2020年國內疫情大爆發，許多人開始改為居家辦公，也越來越多人開始養寵物。

截至今年2月底，南韓國內的寵物相關企業就超過了4萬家，其中以寵物藥局和寵物美容成長最快速，最近已分別達1萬家左右。

動物藥局在南韓國內共有1萬1154家，在寵物相關商店中佔比最大，已接近國內普通藥局2萬4910家的一半。自2020年開始，每年約發出了2000個動物藥局許可證。在南韓，一般藥局只要獲得許可證，即可憑獸醫處方籤銷售動物用藥。

寵物美容間數則位居第二，共有9610間。到2017年止，南韓國內寵物美容許可證發放數量每年不到20家，但在2018年卻突然暴增到5000家，此後也以每年1000間的數量迅速成長。

專家分析，寵物相關市場的崛起是因「寵物人性化」（Pet Humanization）的現象，現在越來越多主人將寵物視為家人，並也很願意花錢在寵物身上。

也因為將寵物當成自己的小孩看待，許多飼主有著「無論是什麼都要給他最好的」心理，不吝於花大筆金錢在寵物美容以及食物上。南韓高價寵物狗、高乾飼料銷售量與10年前相比，分別增加了150%及577.6%，大副超越全球平均增加率的127.7%與145.6%。

寵物用品線上市場也十分活躍，佔整體相關市場的67.5%，高於中國的56.4%、美國38.4%、日本23%等，越來越多飼主會購買高級寵物家電、用品、營養劑等。

不過，根據KB金融集團調查，反而越來越少人推薦飼養寵物，從2021年的46.5%減少至2023年的41.9%，可見也有不少飼主在飼養寵物的過程中，感受到沉重的責任感。

另外，飼養與無飼養寵物的人之間的文化衝突也正擴大。給寵物穿戴好幾萬塊的名牌、餵寵物吃無菜單料理、為寵物辦葬禮並收取白包等等的例子，增加許多沒有養寵物的人的反感。