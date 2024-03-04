新北首屆New StartUp創業挑戰賽　總獎金9萬5000元 等你來創業

「創業無限，挑戰極限」， 新北市教育局跨域攜手青年局及在地7所大學創新育成中心首創「 新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽」，於今（4）日辦理記者會， 打造創業夢想加速器精神，提供新北學子多元創業基地與資源， 一起實踐創業夢。

教育局表示，創業是一種精神，透過本次創業挑戰賽， 鼓勵高中職學生可於求學階段，培養規劃執行、創新應變、 財務管理、團隊合作、資源應用等素養能力，展現創意創業的潛能， 也可豐富學習歷程展現多元表現之成果。透過本次跨域合作，整合7 所大學創新育成中心資源，未來升學可持續運用繼續圓夢； 若是想先就業或創業，也可利用青年局青創基地資源， 從高中階段就先奠基創業基礎。

創業挑戰賽計畫採用美國矽谷企業加速器精神，採3階段進行，第1 階段初審為書面審查；第2階段比照募資大會需向業界資深經理人進 行創業報告，從中擇優錄取若干組後進行企畫實踐，每組酌予補助5 ,000元材料費，可規劃於市集、 網站或其他社群管道進行企畫實踐；最後第3階段成果發表預計於今 (2024)年10月評選決賽獎項，預計頒發金拓獎每件最高獎金2 萬元、銀拓獎每件1萬元、銅拓獎每件5,000元，總獎金高達9 萬5,000元。

承辦創業挑戰賽的泰山高中校長孔令文表示，新北學子都很有創意， 也有挑戰的精神，辦理這樣的競賽， 除了讓學生有可以發揮自己的創意的管道外， 也可在求學階段就先試著實踐自己的創業想法， 以後都會是出社會的養分。

歡迎新北市高中職學生踴躍組隊報名參加，透過此項競賽可以展現你 創新創業的思維，一起迎接挑戰極限！報名資訊請至泰山高中校網「 新北市New StartUp創業挑戰賽專區」下載，網址：https:// www.tssh.ntpc.edu.tw/home。報名自即 日起至2024年3月15日(星期五) 下午5時截止。

教育局補充，新世代趨勢追求創新、跨域、實踐力以及競爭力， 新北市非常重視學子適性發展及挑戰自我，透過New StartUp創業挑戰賽可以激發孩子的創新理念價值，且能運用 市場策略及創業執行力找到自己的興趣及夢想， 更要鼓勵孩子不僅限於創意思考， 還能擁有勇敢落實自己夢想的企劃實踐力。 未來新北市將持續推出各項教育相關活動及競賽，可至FACEBO OK臉書搜尋「新北學BAR」官方粉絲團取得第一手資訊。

△New StartUp創業挑戰賽合作儀式後合影，教育局長張明文(左5)、青年局長邱兆梅(右5)。（圖／新北市教育局）