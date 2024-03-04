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新北首屆New StartUp創業挑戰賽　總獎金9萬5000元 等你來創業

By 台灣英文新聞
2024/03/04 17:14
新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽記，教育局長張明文(第一排中間白衣)、青年局長邱兆梅(第一排右7)。(圖／新北市教育局)...

新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽記，教育局長張明文(第一排中間白衣)、青年局長邱兆梅(第一排右7)。(圖／新北市教育局)...

「創業無限，挑戰極限」，新北市教育局跨域攜手青年局及在地7所大學創新育成中心首創「新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽」，於今（4）日辦理記者會，打造創業夢想加速器精神，提供新北學子多元創業基地與資源，一起實踐創業夢。

教育局表示，創業是一種精神，透過本次創業挑戰賽，鼓勵高中職學生可於求學階段，培養規劃執行、創新應變、財務管理、團隊合作、資源應用等素養能力，展現創意創業的潛能，也可豐富學習歷程展現多元表現之成果。透過本次跨域合作，整合7所大學創新育成中心資源，未來升學可持續運用繼續圓夢；若是想先就業或創業，也可利用青年局青創基地資源，從高中階段就先奠基創業基礎。

創業挑戰賽計畫採用美國矽谷企業加速器精神，採3階段進行，第1階段初審為書面審查；第2階段比照募資大會需向業界資深經理人進行創業報告，從中擇優錄取若干組後進行企畫實踐，每組酌予補助5,000元材料費，可規劃於市集、網站或其他社群管道進行企畫實踐；最後第3階段成果發表預計於今(2024)年10月評選決賽獎項，預計頒發金拓獎每件最高獎金2萬元、銀拓獎每件1萬元、銅拓獎每件5,000元，總獎金高達9萬5,000元。

承辦創業挑戰賽的泰山高中校長孔令文表示，新北學子都很有創意，也有挑戰的精神，辦理這樣的競賽，除了讓學生有可以發揮自己的創意的管道外，也可在求學階段就先試著實踐自己的創業想法，以後都會是出社會的養分。

歡迎新北市高中職學生踴躍組隊報名參加，透過此項競賽可以展現你創新創業的思維，一起迎接挑戰極限！報名資訊請至泰山高中校網「新北市New StartUp創業挑戰賽專區」下載，網址：https://www.tssh.ntpc.edu.tw/home。報名自即日起至2024年3月15日(星期五) 下午5時截止。

教育局補充，新世代趨勢追求創新、跨域、實踐力以及競爭力，新北市非常重視學子適性發展及挑戰自我，透過New StartUp創業挑戰賽可以激發孩子的創新理念價值，且能運用市場策略及創業執行力找到自己的興趣及夢想，更要鼓勵孩子不僅限於創意思考，還能擁有勇敢落實自己夢想的企劃實踐力。未來新北市將持續推出各項教育相關活動及競賽，可至FACEBOOK臉書搜尋「新北學BAR」官方粉絲團取得第一手資訊。

新北首屆New StartUp創業挑戰賽　總獎金9萬5000元 等你來創業

△New StartUp創業挑戰賽合作儀式後合影，教育局長張明文(左5)、青年局長邱兆梅(右5)。（圖／新北市教育局）

更新時間 : 2024-03-04 17:32 GMT+08:00

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