北富銀深耕新南向有成　新加坡分行成長亮眼　總資產居國銀前三

台北富邦銀行深耕新南向市場成果豐碩， 其中新加坡分行更是後來居上，截至2023年總資產規模已躋身當 地國銀前三，表現亮眼。迎接2024年，為提升客戶服務體驗， 新加坡分行特別將行舍喬遷至新加坡第一高樓「國浩大廈（Guoc o Tower）」。

北富銀總經理郭倍廷表示，新加坡是國際重要金融中心， 經濟和社會政治發展穩定，具備嚴謹完善的法律和監管框架， 更擁有具競爭力的稅收制度，在當地設立分行， 不僅可服務台星兩地經濟活動， 更能幅輳客戶在整個亞太地區的金融需求。新加坡分行自2016年 開行以來，積極開展放款、貿易融資、應收帳款融資、現金管理、 外匯避險及國際聯貸等各項商業銀行及私人銀行業務，為台北富邦銀 行亞太地區的重要金融中心，具在地專業經驗，滿足客戶在企業成長 、個人資產管理及財富傳承等各面向需求，獲得相當亮眼的成果。

在授信業務上，新加坡分行積極協助台商滿足東南亞營運資金需求， 並透過國際聯貸拓展放款規模，截至2023年底總資產規模在當地 12家台資銀行分行中名列前三；存款業務也緊跟國際局勢變化， 協助台商及高資產客戶進行境外資金集散規劃， 取得雙位數的大幅成長。除此之外，新加坡分行自2019年起提供 外匯避險服務，截至2023年底，外匯避險交易量已逼近新台幣1 ,500億元，是企業進軍海外不可或缺的金融後盾。

受全球供應鏈重組趨勢影響，近年來企業投資重心逐漸移往東南亞， 推升新加坡成為國際金融中心，並帶來龐大的財富管理服務商機。 新加坡分行自2021年開展財管業務，不到3年時間， 就在競爭激烈的市場中嶄露頭角，交出2023年財管業務規模成長 超過50%的優秀表現，展現北富銀深厚的財富管理實力。

郭倍廷表示，富邦深耕台灣超過一甲子，無論外在環境如何變動， 都堅定與客戶相伴前行，「客戶在哪裡，富邦就在哪裡」。 北富銀具有完整的海外據點， 可透過富邦華一子行在中國的營業據點、北富銀香港、越南、印尼、 澳洲等地的分行與辦事處， 結合富邦集團豐富的跨境資源及多元商品線， 滿足企業與個人全方位金融需求，協助客戶守富、創富及傳富。

為能提供有別於其他銀行、更具獨特性的國際級私銀服務， 北富銀與擁有227年歷史的國際私人銀行－ 瑞士隆奧銀行進行策略聯盟，全面提升財管服務品質。 北富銀執行副總吳薏菱說明， 新加坡是瑞士隆奧銀行亞洲總部所在地， 借重瑞士隆奧銀行家族服務長才， 協助北富銀為客戶進行更完整的境外資產規劃。

展望未來，新加坡分行作為北富銀東南亞業務中心， 接下來將全力整合富邦在亞洲區域的資源，發揮跨區域連結效益， 拓展延伸國際金融業務，期望2024年底， 資產規模和存款年增率都能達到雙位數成長， 外匯避險交易量則以翻倍成長為目標。在私人銀行業務上， 亦將持續精益求精，為客戶推出更多元的投資組合模組， 並根據風險屬性及投資偏好協助訂制多重資產投資組合， 透過創新多元的商品、深厚的客戶關係經營和豐富的集團資源， 提供企業、個人及家族全方位服務， 成為台星兩地客戶最值得信賴的金融夥伴。