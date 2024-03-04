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台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超62.72億元

買超台中銀1.87萬張最多，另賣超聯電4.97萬張最多。

By 台灣英文新聞
2024/03/04 16:59

根據台灣證券交易所統計，上週（113/2/26~113/3/1）外資在集中市場總買進金額為5,535.81億元，總賣出金額為5,473.09億元，買超為62.72億元，另統計自113年年初至3月1日止，外資總買進金額為4兆38.86億元，總賣出金額為3兆8,790.91億元，累計買超為1,247.95億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為25兆2,885.88億元新台幣，占全體上市股票市值的42.05%，較2月23日的25兆3,305.47億元新台幣，減少419.59億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台中銀：買進27,788千股，賣出9,076千股，買超18,712千股。

第二名：臺企銀：買進42,278千股，賣出30,467千股，買超11,811千股。

第三名：康舒：買進25,587千股，賣出14,815千股，買超10,772千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進67,680千股，賣出117,424千股，賣超49,744千股。

第二名：中鋼：買進27,131千股，賣出63,010千股，賣超35,879千股。

第三名：新光金：買進28,439千股，賣出55,607千股，賣超27,168千股。

更新時間 : 2024-03-04 17:32 GMT+08:00

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