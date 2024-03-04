台積電4日飆725元天價、台股收19305點　日股在半導體股帶動下、首度站上4萬點

台股今天(4日) 開高走高，電子權值股台積電衝上725元歷史新天價，網通等族群多檔個股漲停，加權指數盤中觸及19333.39點續寫新高，終場收在19305.31點，大漲369.38點，漲幅1.95%，成交值新台幣4853.83億元。

另一方面4日的東京股市表現也相當亮眼，日經指數收盤首次站上4萬點。較上個交易日上漲198.41點，報40109.23點，漲幅0.5%。

日本媒體報導，日本股市今天主要是在半導體股帶動下，走勢強勁。

台股方面，電子類股指數今天勁揚2.96%，扮演多頭火種，成交比重超過72%；金融類股指數收盤漲0.07%，代表中小型股的櫃買指數漲0.55%。非金電族群相對弱勢，塑膠、鋼鐵、生技類股指數終場分別下跌0.88%、0.22%、0.2%。

中央社報導，晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）1日勁揚逾4%，今天股價跳空開高25元，盤中漲勢擴大，終場收在725元，漲幅高達5.22%，成交量超過8.8萬張。

IC設計廠聯發科在人工智慧（AI）領域布局廣泛，獲外資看好成長性，今天股價漲逾4%，收1150元，帶動其他IC設計類股包括瑞昱、智原漲逾1%。

AI指標股仁寶傳出獲戴爾AI PC（人工智慧電腦）訂單，今天股價上漲3.54%，以38元作收。網通類股的正文、仲琦、兆赫今天同步收漲停，台揚終場漲幅超過7%。

報導引述富邦投顧指出，台股各期均線呈現多頭排列，多方架構尚未改變，本週可留意美國失業率數據、美股財報及台股法人說明會等事項。

台股今天氣勢如虹，收盤站穩萬九大關，金管會主委黃天牧表示，台股穩健有基本面，去年受惠人工智慧（AI）產業等挹注台股動能，今年AI產業基本面也被看好，但還是要留意國際地緣政治、通膨等4大變數，謹慎以對。

黃天牧今天赴立法院財政委員會業務報告並備詢，國民黨立委賴士葆關注，台股大漲衝萬九，是否意味已進入牛市；國民黨立委林德福則提到，2023年台股大漲近3成，是否僅特定族群、少數股票受惠。

黃天牧表示，2023年AI相關產業發展挹注台股動能，今年AI產業基本面也被外界看好，但市場仍存在國際間地緣政治、美國調整利率時間、通膨、美中貿易戰等4變數，還是要謹慎以對。

黃天牧提到，黑天鵝無法預估，至於已知的灰犀牛，必須好好預防；面對綠天鵝（氣候變遷風險），黃天牧則認為上市櫃公司均已有規劃相關作業，基本上相對穩健。

台股2023年漲幅達26.8%，居亞洲第2、成績僅次日本。

黃天牧表示，台股表現反應基本面，但金管會近年注意到有些優質股票交易相對沒那麼熱絡，因此推出股票造市制度，提供券商誘因，對優質但交易相對不熱絡的股票提供流動性。黃天牧說，他希望台股能均衡發展，各類優質股票都能有較高交易量。

黃天牧指出，經歷30年發展，台灣證券交易市場結構由半導體電子占一半，反映產業結構變化；現在半導體電子股在帶動台股上漲有一定功能，但金管會期待其他產業類股，包括綠能、生技、數位等創新股票也都能得到投資人青睞，在台股表現中獲益。

黃天牧表示，今年截至3月1日止，台股成交量相比去年同期有提高，反映的是基本面、投資人對台股的信心；至於台股是否進入牛市，黃天牧表示，監理機關不適合判斷牛市或熊市，但台股有基本面是事實，國際政經情勢多變，仍要審慎以對。

黃天牧說，目前台股本益比為21.17倍，仍算穩健，是否要投資由投資人決定，身為監理機關，他重申台股有基本面，但投資人應注意風險。