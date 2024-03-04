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矽谷終極目標 AI如人類般思考 黃仁勳：不出5年就能達到

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/04 16:32
2024年3月1日，輝達執行長黃仁勳參加加州史丹佛大學論壇。（圖／路透Ann Saphir）

2024年3月1日，輝達執行長黃仁勳參加加州史丹佛大學論壇。（圖／路透Ann Saphir）

通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）堪稱是 AI 發展的極致，幾與人腦無異， 這等科技何時才會實現？業界霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 1 日表示，最快 5 年。

輝達是 AI 晶片大廠，市值甫突破 2 兆美元。為 OpenAI 打響名號的聊天機器人 ChatGPT，使用的就是輝達晶片。

路透報導，黃仁勳在史丹佛大學一場經濟論壇中，被問及電腦還要多久才能如人類般思考時，作出了上述回答。黃仁勳表示，答案取決於如何定義，若僅就通過人類測驗而言，AGI 不日便能達成。「若將各式各樣能想得到的測驗擺到電腦產業面前，我猜我們 5 年內就能把每項測驗都做得很好。」

目前 AI 能通過律師資格考，但未能在專科醫學測驗取得突破，如腸胃學。根據黃仁勳，再過 5 年，要通過這諸多考驗，都不是問題。然而他也強調，目前科學家對於人腦的運作方式仍存歧見，若按其他定義，AGI 還有很長的一段路要走。

另，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）認為，需要建造更多晶圓廠來支持產業需求。黃仁勳同意此一看法，但他也表示，AI 運算能力持續精進，未來晶片效能不可同日而語。

根據亞馬遜雲端服務（AWS），AGI 是一種具有類似人類智慧和自學能力的科技，可自學、解決從未受過訓練的疑難雜症。相較於僅限特定任務的弱式 AI，AGI 是一種能以人類認知執行任務的強式 AI。
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