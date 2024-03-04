桃園機場跑道歲修多架班機延誤　交通部：影響超乎預期、將提前完工

桃園機場南跑道昨（4）日起進行年度歲修，造成多架班機延誤起飛及降落，部分班機甚至轉降高雄或松山，交通部今（4）日表示，此次歲修規模較大，影響超乎預期，歲修計畫將提早於今晚12點前結束。

交通部長王國材表示，桃園機場昨日共有689架班次，因只剩北跑道可起降，而發生壅塞情形，昨晚已請民航局長何淑萍等人進駐桃機處理，在今日凌晨2點前，將昨天所有班機處理完畢。

王國材說，今日持續在桃機處理2部分，一是盡量協請在起飛機場不要這麼早出發，第二是將縮短維修時間，由原來的3月3日至5日，縮短至今晚12點前。

王國材指出，此次衝擊確實比想像中大，今日上午相關單位已開會檢討，之後也將持續檢討，今天仍會受影響，但凌晨從歐美飛抵的班機大致沒問題，今天也有人員進駐桃機，即時處理問題，希望減少影響。

根據桃園機場統計，昨天準點航班率為53%，延誤30分鐘以內14%；延誤30到60分鐘11%；延誤1到2小時12%；延誤2小時10%。

根據中央社，交通部次長林國顯表示，此次跑道有10幾個狀況，因此歲修規模較以往大，過去只須一天或幾個小時。

林國顯表示，此次工程提出計畫，業務部份和航空公司沒有併同調整一事須檢討，相關單位也沒有意識到現在交通量很大，每天超過600班次起降，才會導致超乎預期的延誤。

林國顯指出，桃園機場2條跑道1小時可起降50架次，但剩單一跑道就剩約30架次。

至於外界認為跑道歲修也應告知一般民眾，林國顯也表示認同，因飛航公告要調整航班，航班時間會有所更動，將會要求桃園機場公司盡早告知民眾。