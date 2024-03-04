累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心

國內截至今已累計3例本土麻疹案例，且均住在新北市中和區，不免引來民眾擔憂，究竟國內麻疹的傳播風險高嗎？馬偕紀念醫院一般兒科主任邱南昌醫師表示，我國疫苗接種率高，所以大流行的機率不高，但是1981年後出生、接種麻疹疫苗至今已過20年的族群，保護力會下降，需要注意感染的風險。

邱南昌表示，根據台灣先前2019年與2021年研究，1981年後出生的民眾有全面接種麻疹疫苗，可預防麻疹感染，95%的保護力可維持20年左右。但在20歲後，這些接種麻疹疫苗的民眾大部分沒有接觸過麻疹的感染，疫苗引起的抗體沒有受到新的刺激，保護力開始下降，但並非完全失去保護力。

邱南昌認為，我國疫苗接種率高，幼兒的麻疹疫苗（MMR疫苗）接種率達97%左右，目前滿一歲的嬰兒會接種一劑，而5歲至小學一年級前會再追加第二劑。所以台灣產生麻疹大流行的機會不大。

如果嬰兒未達一歲可接種麻疹疫苗的年齡，而接觸到麻疹患者，邱南昌則建議獲得保護力的方式是接種免疫球蛋白。

邱南昌強調，必須注意的是1981年後出生、接種麻疹疫苗至今已過20年的族群，除非有再追加接種疫苗，否則保護力稍弱，需要特別注意麻疹的感染。因此若擔心自己有感染風險，也可以追加接種麻疹疫苗以提高保護力，或是先抽血檢驗是否有麻疹的抗體。

邱南昌說明，台灣曾在1976年左右發生過麻疹的大流行，當時許多人感染麻疹後具有抗體，一般學術上認為這些抗體的保護力可能可以維持一輩子。

邱南昌補充，傳播與感染麻疹的高危險族群，包含醫療工作者，特別是感染科、婦產科、小兒科、急診等，以及需要頻繁接觸境外人群的航空業、旅遊業，如未具2劑含麻疹相關疫苗的接種紀錄，或最後1劑疫苗紀錄已超過15年，請儘速依現行建議追加接種1劑MMR疫苗，或建議抽血檢測是否有麻疹的抗體。

（資料來源：台灣科技媒體中心）