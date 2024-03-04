【開箱影片】旅客必看台北五星飯店牛肉麵推薦　高空餐酒館推新口味解酒首選

台灣美食擔當牛肉麵一直都是在地人或是國際旅客首選，無論是清燉還紅燒都各有滋味，編輯精選台北五星飯店及高檔餐酒館的牛肉麵，每碗都各有千秋，有的配上一杯紅酒增添風味，有的則是醒酒必備，老饕千萬不能錯過！最下面還有開箱影片，一起來看哪一家給的料最豐富！

喜來登大飯店



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

牛肉麵為飯店經典招牌菜色，選用美國牛肋條，牛筋、牛肉分開滷製，並融入創辦人祖傳秘方成濃郁高湯熬煮12小時，烹調過程中不加入味素，講求自然原味，冷藏過後呈現果凍狀備用。

口感香Q滑彈的家常麵條採特別訂製，搭配主廚手工醃製的小黃瓜、特製酸菜及溏心蛋增添滋味，香濃回甘的湯頭小辣但不油膩，放冷了表面沒有浮油非常推薦喜愛微辣的朋友。

價錢：680元

文華東方

主廚林禹德使用雞爪、雞骨、牛大骨、洋蔥、蒜頭等蔬菜燉煮8小時製成高湯，另加入炒香後的八角、桂皮、月桂葉等逾10種中藥材與辣豆瓣醬、甜麵醬和辛香料，再熬煮6小時而成。

主廚特別選用美國prime牛小排，牛筋則選用口感彈牙、台灣本地的粗牛筋，先將prime牛小排煎出香氣、鎖住肉汁，再與牛筋一起放入濃縮後的牛肉麵湯底滷製2-3小時而成，這碗肉給得非常大方，一共有五塊牛小排及五塊牛筋，而且都有一定厚度，頗具十全十美之意涵。

為維持麵體口彈牛肉湯會另放置於湯壺中，待上桌時由服務人員為賓客倒入麵中，賓客亦可在M.O. Bar點到份量較小的〈台式牛肉麵〉，價格為480元較適合小資族解饞。

價錢：680元

晶華台北



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

CNN評選為「台北最讚牛肉麵」到底厲害在哪？位於酒店一樓Ａzie餐廳的冠軍牛肉麵清燉口味，也曾獲「第八屆台北國際牛肉麵節」冠軍，張進安師傅採用中西合併作法，顛覆傳統清燉牛肉麵的刻板印象，撇除常見的青江菜，使用山蘇及野菇為配菜增添滑順鮮美。

美味湯頭的小秘訣在於熬煮前要取出牛骨髓避免騷味，燉煮完成的牛腱心肉要再以原高湯滾煮確保入味，並以逆紋的方向切片維持軟嫩口感。

價格：480元

愛重口味的朋友要嚐嚐紅燒口味寶鼎鴛鴦牛肉麵，於2012年台北國際牛肉麵節得獎後，2013年推出冷凍禮盒為酒店帶來超過千萬元的業績，使用美國極佳級牛腩，湯頭以大量牛骨熬煮並加入許多香料豐富層次，在餐廳內用更能品到絕佳辣度唇齒留香。

價格：520元

萬豪酒店



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

牛肉麵使用美國 Prime 等級的去骨牛小排及澳洲牛筋入口即化，麵條為手工刀削麵十分有嚼勁，吸附滿滿湯汁彈牙美味，搭配牛大骨、牛碎肉、老母雞等精華食材加入蔥、薑、蒜熬煮48小時熬煮而成的香濃上乘湯頭，成就這碗麵的秘訣在於上桌前炙燒牛小排表面賦予煙燻香氣外酥內軟，最後加入熬煮多時的辣味牛油畫龍點睛，讓人一口接一口為館內人氣餐點。

此外，該飯店一樓Lobby Lounge餐廳有著9米高寬敞的空間完全沒有壓迫感，被廳內藝術品環繞來一碗牛肉麵特別享受。

價格：680元

Ce La Vi 台北



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

位於微風南山48樓的高空餐酒館顛覆傳統牛肉麵想像，中西合璧的炙燒川味牛小排義大利寬麵口味偏辣，湯頭以豆瓣醬、辣椒、蔥、蒜及煎過的牛小排一起熬煮，以西餐手將洋蔥與蔬菜炒過後，連同湯頭打成醬汁拌入寬麵，炙燒牛小排入口即化且十分入味。

價格：550元

餐廳近期推出新口味清燉牛肉河粉，麵條也可選中式拉麵，取牛筋、牛腱及白濃雞湯加上蔬菜跟香料熬煮8小時，富含牛肉膠質及蔬菜清甜口感，半筋半肉也能滿足肉控，如果不小心喝多了，這一碗拿來醒酒暖胃很剛好。

價格：580元

台北高檔牛肉麵開箱影片。（影／台灣英文新聞Lyla Liu）