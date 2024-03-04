生策會喬遷至台北生技園區　總統蔡英文、總統府資政沈榮津等到場祝賀

生策會會長翁啟惠今天(4日) 出席2024生策會年會表示，未來將持續推展新創發展與國際商貿兩大方向，協助生醫新創公司持續引進資金，與國際連結，協助台灣打入國際市場。

被視為生技政策幕後大功臣的生策會，今天喬遷至台北生技園區(下圖) ，總統蔡英文、總統府資政沈榮津等人都到場祝賀。

圖/台北生技園區臉書

(上圖取自台北生技園區介紹影片)

翁啟惠表示，生策會2002年創立以來，已超過20年。回顧過去，生策會一直扮演企業及政府的橋梁，以促進台灣生醫產業發展為目標，從政策建立、推進醫療品質、鼓勵新創，推動醫療大健康產業，致力於整合醫療、科技、生技等跨域合作。這一路隨著產業不同發展需求與挑戰，攜手產官學推動各項任務。

他表示，隨著人口老化，全球醫療支出每年都以5%左右持續成長，預計在2030年將提升至15兆美元，占全球GDP約12%；其中，以早期檢測比重最高，達到4兆美元。

翁啟惠說，生醫產業從傳統疾病治療，演變至預防的精準健康產業，為了增加效率和精準度，ICT相關的高科技將扮演重要角色，也是台灣的機會。

他提到，未來10年生策會將在生技園區深耕，持續推展新創發展與國際商貿，協助生醫新創公司引進資金，加速研發與市場布局，並持續與國際連結，協助台灣創新科技與產品打入國際市場。

總統蔡英文今天出席2024生策年會致詞表示，台灣生醫產業鍊逐漸形成，生策會促進台灣生醫產業邁入全球化，期許未來能持續推動更多跨領域合作，進而匯聚產業能量，推動產業升級。

蔡總統指出，2016年當選後的產業之旅首站就到生策會（社團法人國家生技醫療產業策進會），過去8年來，生策會不只提出重要發展策略，也舉辦國際級醫療科技展會，促進台灣生醫產業的全球化。

蔡總統指出，生策會一直是政府推動生醫大健康產業的重要夥伴，讓台灣生醫產業鏈逐漸形成，讓台灣發展健康大數據，並發揮科技產業優勢，成功拓展國際生醫商機。

她感謝生策會積極串連科技醫療生技產業，持續推動建立醫療數位科技的轉型合作平台，連結醫療供應鏈合作夥伴，讓台灣成為國際生醫創新研發的重要樞紐。

蔡總統指出，生策會喬遷至台北生技園區，在這個國家級的產業聚落，期待生策會未來能促進更多跨領域合作，匯聚產業能量，推動產業升級。

蔡總統說，今年生策年會主題是「迎變．應變．創新局」，她期盼生策會能持續提供政府建言，讓台灣能因應各項挑戰，進而提升國人福祉，在國際間大放異彩。

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(上圖取自台北生技園區介紹影片)