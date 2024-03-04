【台灣2024生策年會】廣達林百里、華碩施崇棠、技嘉葉培城　談AI與醫療產業整合

更新時間: 2024-03-04 16:01

首次發稿: 2024-03-04 14:40

(原標題: 【台灣2024生策年會】廣達林百里：AI具改變醫療產業能力 可望成為革命性解決方案)

2024生策年會今天(4日) 在台北舉行，邀請廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠與技嘉董事長葉培城，以「醫療．科技產業新趨勢、新機會」為主題分享趨勢展望。「生策會」全稱為: 社團法人國家生技醫療產業策進會。

代工廠廣達與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）合作密切，廣達董事長林百里今天指出，過去一年出現新形式的AI科技，代表新一波技術革命，具有改變醫療產業的巨大能力，極可能成為大健康產業的革命性解決方案。

林百里認為，透過學術界、醫療體系和資訊（IT）產業的跨界合作，可以利用新的AI力量，共同解決實際的健康問題與醫療問題，為所有人創造更健康、更公平、更智慧的未來。

林百里在生策年會上擔任座談引言人時，稱讚施崇棠是傑出工程師、企業家，更是思想家，有很多偉大夢想，在施崇棠的領導下，華碩立足台灣，成為全球個人電腦的大品牌之一，是台灣之光。華碩是全球科技產業的創新指標，更是台灣品牌之光，「很羨慕有品牌的公司，是我做不到的」。

林百里也稱讚在葉培城領導下的技嘉經過30多年成長，業務遍及全球27國，在主機板、顯示卡與AI電腦領域都有令人矚目和羨慕的成績，去年有非常大的成長，在AI領域提供非常多的解決方案。

根據中央社，林百里會後短暫接受媒體採訪表示，最近忙著趕出貨，看好今年廣達AI伺服器出貨會「很棒」，但未透露具體數字。

廣達2023年營收約新台幣1.086兆元，年減15.3%，守住兆元大關；受惠於AI伺服器出貨，去年前3季每股盈餘7.63元，已超越2022年每股盈餘7.51元。

施崇棠分享華碩

如何打造Healthcare 4.0願景

電腦廠華碩董事長施崇棠今天出席2024生策年會表示，未來的醫療照護服務需要仰賴以人工智慧（AI）為核心的全新數位技術，最終境界是建構一個智慧醫療虛實整合系統。

施崇棠在年會上分享華碩如何打造Healthcare 4.0願景，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重塑健康醫療產業，加速醫療健康產業的數位轉型，提供精準健康、虛擬照護，並提升醫院韌性。

他強調，未來的醫療照護服務需要仰賴以AI為核心的全新數位技術，最終境界是建構一個智慧醫療CPS（Cyber Physical System）虛實整合系統，整合通訊運算能力，帶領醫療進入全新世代。

施崇棠指出，醫療是數據驅動的創新產業，數據的共通性、應用的開放性，以及具備易於交換、AI友善特性的數位平台，將是推升智慧醫療的關鍵。

施崇棠表示，華碩智慧醫療的發展藍圖，是涵蓋基礎架構、平台、應用的3層架構發展計畫，目標是將新技術整合到智慧醫療，推動次世代醫療照護服務。他呼籲業界抓住這波智慧醫療大趨勢，攜手國內外廠商，讓更多使用者享受次世代醫療照顧。

施崇棠受訪指出，AI現在是最重要的顯學，華碩在AI領域投入超過1000人，AI 1.0是由人類在電腦上寫程式，已經是感知型的電腦，從數據學習；到AI 2.0已經變成通用智慧，其中語言是非常關鍵的因素。有了通用智慧之後，華碩Zenbo機器人已經不可同日而語。

被問到華碩AI相關營收占比，施崇棠並未正面回應，僅表示業界全力在衝刺AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）等產品，但是創新很重要。

技嘉董事長葉培城:

科技與醫療的整合創新已經「箭在弦上」

主機板與顯示卡廠技嘉董事長葉培城今天表示，人工智慧（AI）科技與醫療的相結合，是一個很大的契機，也是台灣未來能發展的方向，科技與醫療的整合創新已經「箭在弦上」。

葉培城今天以生策會理事身分出席2024生策年會，以「醫療．科技產業新趨勢、新機會」為主題，分享趨勢展望。

他說，台灣科技產業在國際上具有很好的競爭力，幾十年來建構完整的上下游產業鏈，醫學產業也是如此，令國際社會刮目相看。展望未來醫療發展，科技與醫療之間的整合創新已經「箭在弦上」，台灣在這兩個產業應該把握契機，貢獻自己的專業知識。

中央社引述葉培城指出，AI與醫療的相關性和重要性，是廣泛且深刻的議題。AI需要的三大要素包括資料、算力和演算法，台灣健保有大量醫療資料，還有很多醫師的豐富經驗，如果能把醫療領域的專業知識與科技結合，發展潛力會很大，可以解決城鄉醫療差距和人口老化照顧等問題。

葉培城認為，台灣在資料應用方面，有很好環境，但新科技創新往往帶來許多挑戰和社會討論，事實上AI才剛開始發展，還有許多變革和變化會出現。

他也坦言，技嘉還沒真正切入醫療領域，「要走的路還很多」。AI科技與醫療的結合，是一個很大的契機，也是台灣未來能發展的方向，有機會打造更強大、更智慧的次世代醫療體系。

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