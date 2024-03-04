「沉默癌王」胰臟癌治療有解？！國衛院、高醫大新發現：「新標靶蛋白」有效抑制腫瘤生長

胰臟位於腹腔深處，腫瘤發生初期幾乎無症狀，且惡化速度快、治癒率低，被喻為「沉默癌王」，如何提升病人的存活率是醫學界極為重要的議題。根據今年年初國衛院和高雄醫學大學團隊的最新研究發現，共同使用MEK抑制劑與WNT抑制劑能有效抑制RNF43變異的胰臟癌細胞生長，由於健保署規劃於今年五月將癌症病人次世代基因檢測納入健保給付，盼此研究成果能作為未來胰臟癌治療上的參考，並有助於個人化精準醫療。

胰臟癌發現時通常已是晚期，胰臟癌轉移、惡化速度很快，因此罹患率與死亡率幾乎一樣，治癒機會低，也是目前預後最差的癌症之一，在台灣癌症死亡率排名第七位。現有胰臟癌的治療方法除外科手術外，還有放射線治療、化學藥物治療及免疫治療等，但治療成效相當有限。

國衛院和高雄醫學大學團隊於今（4）日在衛福部舉行雙重精準打擊胰臟癌的「阿基里斯腱」記者會。國衛院洪文俊特聘研究員於會中說明，近年來，利用次世代定序方式已發現多個在胰臟癌高度變異的基因如：K-RAS、TP53、CDKN2A、SMAD4等。除了這些基因外，腫瘤組織通常存在其他異常基因，但這些突變率較低的基因在胰臟癌的發生及惡化過程中所扮演的角色仍尚待釐清。

洪文俊進一步說明，臨床統計發現大約有6-10%胰臟癌病患帶有RNF43 (ring finger protein 43) 基因突變，研究團隊發現RNF43基因變異的胰臟癌細胞對於MEK(Mitogen-activated protein kinase kinase)抑制劑特別敏感，經過大規模篩選MEK上游的調控蛋白後，發現RNF43可泛素化B-RAF並加速B-RAF蛋白分解。

當RNF43突變失去活性時，B-RAF蛋白會增加進而活化下游的MEK及MAPK(Mitogen-activated protein kinases，又稱ERK，extracellular signal-regulated kinases)來造成細胞過度生長及癌化。

研究團隊更進一步解開RNF43調控B-RAF的關鍵分子機制，找到泛素化位點與磷酸化調控位點，並以分子模型預測轉譯後修飾造成的蛋白質結構變化。在細胞及小鼠模式實驗中證實，共同使用MEK抑制劑與WNT抑制劑對RNF43變異的胰臟癌細胞有強烈的協同毒殺效果，能有效抑制腫瘤的生長。

此外，分析癌症基因體圖譜(The Cancer Genome Atlas， TCGA)臨床資料庫數據亦發現RNF43變異的胰臟腫瘤組織其B-RAF有顯著增加的現象，印證研究團隊所提出之論點。本研究已於113年1月發表於知名國際期刊《Advanced Science》。

目前臨床上已有合併使用B-RAF抑制劑與MEK抑制劑來治療數種癌症，此次研究發現併用MEK抑制劑與WNT抑制劑能有效抑制胰臟癌細胞生長。健保署規劃於今年五月將癌症病人次世代基因檢測納入健保給付，期望此研究成果能作為未來胰臟癌治療上的參考，對於個人化精準醫療提供更大的助益。