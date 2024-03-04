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中國造船火力全開 美國急尋南韓日本投資迎頭趕上

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/04 12:32
2024年2月21日，甘迺迪號航空母艦（CVN-79）測試電磁式飛機推射系統。（圖／路透HII）

2024年2月21日，甘迺迪號航空母艦（CVN-79）測試電磁式飛機推射系統。（圖／路透HII）

中國造船工業蓬勃發展，美國已輸人一截，海軍高層近日特地造訪日本與南韓，盼爭取投資，為美國閒置的船塢注入活水，重啟建船大業。

日經亞洲報導，這一周以來，海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）接連赴三處船廠訪問。

南韓方面，一是全球最大、現代重工（Hyundai Heavy Industries）在蔚山廣域市的船廠，一是韓華海洋（Hanwha Ocean）位在巨濟市的船廠。二者皆表達了設立美國子公司的意願。日本方面，戴杜羅造訪了三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）位於橫濱的船廠。

陪同前往的美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）表示，美國費城、長灘島都有停止經營的造船廠。戴杜羅指出，許多大型船塢都已停擺，但設施皆在，若能將之改為軍民兩用，對修建軍艦、商船如氨燃料運輸船，都是一大助力。

美國海軍船艦目前由七大民營業者打造，包括義大利、澳洲兩家外資企業，亞洲資金若要進場，是有前例可循。敏感的核動力航母、潛艦，則只能在維吉尼亞州、緬因州、華盛頓州與夏威夷四處海軍船塢維修。

過去美國有 13 處公家船塢，但 9 處都已不再運作。有的改建為國家公園，有的成為貨輪站，或供海軍軍機停放，但幾處地點都有活化再造船之潛力。

中國威脅

美國的急切其來有自。中國有著全球最大的造船工業，作戰艦隊規模數預計從現今的 370 艘增至 2025 年的 400 艘、2030 年的 440 艘。

相較之下，美國海軍現僅有 300 艘船艦，高層希望能擴建至 380 艘，但心有餘而力不足，公民營產能跟不上，而由於薪資問題，很難招到足夠的人手投入造船業。

美軍在核動力潛艦技術優於中國解放軍，但近年來建造速度也欲振乏力，一年只能打造 1.2 至 1.3 艘。另，緬因州與密西西比州每年約能製造 1.5 至 2 艘驅逐艦，也低於一年至少 2 艘的目標。若亞洲國家能貢獻些許造船量能，無論是資金或人力，美國便能騰出部分勞動力至敏感的核子技術領域。
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