〈時評〉市長落跑選總統伊於胡底？

台灣人是健忘的。選前，侯友宜市長「落跑」選總統，沸沸揚揚；選後，輿論對相關議題已然一片沉寂。彷彿在下次歷史重演之前，問題都不再存在似的！？

人往高處爬，是值得鼓勵與肯定的事。議員想更上層樓挑戰立委或縣市長席位、立委想問鼎縣市長寶座、縣市長想入主總統府，再自然不過。

問題是，由於選制的關係，每隔四年，碰上總統與立委選舉時，幾乎都會出現就任不到一年的縣市長參與角逐總統寶座、議員出馬參選立委的「落跑」問題──縣市議員因為層次低、總席次多，落跑除了選民觀感不佳，影響還不大。單一席次的縣市長，落跑參選總統，問題顯然就嚴重許多。

其實，同樣沒有「做好做滿」，如朱立倫2009年桃園縣長期滿前三個月轉任行政院副院長；賴清德2017年台南市長期滿前一年三個多月轉任閣揆；陳菊2018年高雄市長期滿前八個月轉任總統府秘書長，一者都是辭職走人，再者不是任期已到尾聲，至少也超過三分之二，吃相不會太難看，也沒有大費周章辦理補選的後遺症。

反觀已經連三屆發生的現任市長落跑參選總統：朱立倫2014年12月25日就職新北市長，不到十個月，即請假89天參選總統；韓國瑜2018年12月25日就職高雄市長，不到十個月，即請假88天參選總統；侯友宜2022年12月25日就職新北市長，不到九個月，即請假113天參選總統。四年任期還剩三年多（初次上任或連任都一樣）就見異思遷，又不明快果斷辭職，而是騎驢找馬帶職參選，投機性十足之外，「萬一」當選，又要勞師動眾辦理市長補選，實在勞民傷財。

尤其，市長請假選總統的那三、四個月裡，在代理市長運作下，不外乎出現三個「如果」與三個「表示」：如果市政比之前更順暢成功，表示請假中的市長是選錯了，換人當市長其實更恰當。如果市政一切如常，表示請假中的市長其實是可有可無的。如果市政如無頭蒼蠅，大受影響，表示落跑選總統的市長實在有負市民的託付！

而，不管出現哪一種狀況，不都在給落跑選總統的現任市長負面的評價嗎？選罷法不修不改，現任市長落跑、帶職參選總統的戲碼，伊於胡底？

（作者為新竹教育大學退休副教授）