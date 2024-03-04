中國兩會開議 橡皮圖章大會能拯救經濟嗎？

中國全國人民代表大會（人大）及人民政治協商會議（政協）「兩會」今（4）日開議，聚焦經濟成長目標、人事任命等議題，雖是橡皮圖章式的大會，但在經濟疲軟的此際，可從中一窺掌權者欲傳達的訊息，外界將關注共黨方針是否有變，對中國與全世界又將帶來何種衝擊。

BBC 報導，舉例而言，在一片官樣文章中，可能會冒出一兩句新詞，標誌了產業政策的改變或新的投資法規。畢竟，中國已從亞洲經濟引擎淪落至房市危機、青年失業、地方政府負債累累的窘境，未來充斥著不確定性。

以領導馬首是瞻的人民代表，不太可能會表達異議，但過去曾有重大政策引發民怨，透過人大發洩的情況。如有人大代表不滿政府為興建三峽大壩不惜淹沒歷史遺跡，透過不按表決器等做法表達抗議。

在習近平執政下，如此「膽大妄為」的抗議舉措已難重現，但著有《中國共產黨不可說的祕密》（The Party：The Secret World of China's Communist Rulers）一書的馬利得（Richard McGregor）認為，表面服從是肯定的，但就算只有流出「批判性的竊竊私語」，也是不容小覷的反對聲音。

新質生產力

習近平過去一年來多次將「新質生產力」掛在嘴上，接下來幾周的官方談話可能也少不了此詞。

德州大學政治學泰勒（Jon Taylor）表示，習近平指的新生質生產力，內涵是科技創新與商業化、數位化、以智能環保為基礎的高端製造業。他認為，這新詞「滿有意思」，畢竟這些產業仍需時間才能成展茁壯，但眼下中國面臨的嚴重挑戰，恐怕還是得仰賴基礎建設與房地產市場投資這類應急的強心針。

投資銀行瑞銀（UBS）首席經濟分析師馬格納斯（George Magnus）指出，這顯示了中共欲扮演推進新產業的領導角色，從而固化意識形態。這意味在訂定產業政策時，核心數位科學產業將由黨一把抓。

事先「喬好」的提問與無盡的官話

這場大集會將由馬拉松式的總理講話開場，李強將在「政府工作報告」中闡述中國一年來在經濟、環境、農業等方面的表現，接著便是來年的施政方針。此時就是抽絲剝繭，從中挑出政策是否有任何微妙轉變的時機，不過可能需要細加檢視，才能從漫天的官話與陳腔濫調中找到關鍵資訊。

此外，在全國人大會議舉行期間，也會有多場「精心安排」的記者會，只回應事先篩選過的提問。近幾年來，中共會將假外籍記者安插在記者會中，表面上是國際媒體，實則為北京控制的海外企業。「以往各部會與省級代表在人大場邊召開實誠記者會的時代已遠去。」馬利德說道。

不過，泰勒指出，兩會雖是專制政體表演性質的活動，或許還是能從中得出政策新意。畢竟，中國此刻面臨的挑戰不可謂不嚴峻：得要致力刺激外國投資，系統性處理地方債務，重建民間信心，發展科技自主能力，刺激消費者需求。答案在哪裡，全世界都在看。