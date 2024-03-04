〈財經主筆室〉統一超連五年配發9元股息　基本工資調漲未影響獲利？

統一超商（2912）上周公布2023年財報，不僅去年大賺一個股本，公司並宣布每股將配發9元現金股息，這已是該公司連續五年配發9元股息，對照每年勞資雙方在商議基本工資調漲幅度時，資方代表總是以對超商業影響很大來說項，但由獲利及配股來看，真不知道該說統一超經營階層真是厲害？還是所謂基本工資調漲對超商業影響很大，只是個藉口或幌子？
統一超上周二（2/27）公布去年最新財報，全年營收3,170億元，較2022年2,904億元，成長9.16%；累計全年稅後盈餘達到106.14億元左右，每股盈餘為10.21元，跟2022年每股獲利8.93元相較，年增率達到14.33%。
統一超上周董事會除了通過去年財報外，董事會也決定2023年的股利配發，董事會決議再配發9元現金股息，已是連續五年配發如此高的股息，將發出總金額達93.56億元給股東，這已是統一超連續五年，每年都配發9元現金股息給股東。
統一超2023年合併營收首度衝破3000億元大關，創下歷史新高。統一超表示，今年包括台灣7-ELEVEN、菲律賓7-ELEVEN均將加速展店，其中台灣7-ELEVEN去年店數達6859家，預計2024年展店目標300店，今年極具意義的第7,111家選址，確定落在統一集團起家地台南。
不僅統一超去年營收破3,000億元創歷史新高，超商雙雄之一的全家營收也是大躍進，根據全家公布去年營收數字，全年合併營收來到996.1億元，年增率達9.77%，已寫下該公司歷史新高，今年將朝向千億元營收邁進。
我國超商便利店密度居全球第二，僅次於南韓，據公平會在2021公布的調查，國人平均每人每年逛超商137次，每次消費新台幣84.16元，數據還會持續攀升，從2021年至今，期間還經歷過疫情期間，超商便利店更是成為國人日常生活消費不可或缺的一環，超商家數至今仍持續在增加之中。
根據去年11月的統計，台灣四大超商家數分別為7-11有6,865家、全家4,215家、萊爾富1,584家及OK有748家，四大超商總計有1萬3,412家，馬路上處處可見超商便利店，外界都認為台灣超商便利店競爭十分激烈，但由統一及全家超商兩大雙雄經營結果來看，超商業也是很會賺！
連續多年調整基本工資，員工薪水成本的確變高，但對於統一超獲利顯然沒有什麼影響！去年是繼2019年每股賺餘10.14元後，首度再見破10元以上佳績，再攀新高，疫情期間每股盈餘都在8.5至9.8元之間。也是2017年出售上海星巴克業外挹注EPS賺29.83元以外的次高紀錄。
總統蔡英文8年任內，年年調漲基本薪資，基本月薪從上任前的20,008元，調漲至27,470元，調幅37.3%。就算是疫情期間調漲腳步也沒停歇，學界對蔡英文8年任內的基本薪資調漲政策，普遍好評。但企業老闆對年年調漲基本工資可是抱怨連連，超商業員工有不少都是以時薪來計薪，工商團體領袖每當在與勞方商議薪幅度，更是把對超商業影響鉅大拿出來說項。
工商界的抱怨可追溯至2013年時，當時基本工資調漲，兩大超商表示，光計時人員1年支出恐增10億元。2016年基本工資從120元調漲到133元，超商業認為，對全台約1萬家便利商店來說，1年至少人事成本得增加11億元以上，業者還認為對於政府調薪結果感到無法置信！
2017年傳出基本工資時薪將再調漲前，超商加盟主網路群組立即哀鴻遍野，互吐苦水說「現在做勞工比做老闆好」、「約期到滿考慮不續約了！」。2018年據業者估算，調漲後單一家門市平均每月人事成本將增加10％，保守估計四大超商一年人事成本將多出10億以上。2019年業者估時薪調高8元，對全台1.1萬家超商一年人事成本將增加近20億元。
反正，只要每年到了討論基本工資是否調整時刻，業者都跳出來喊，一旦調漲首當其衝的就是國內上萬家超商！其實，基本薪資調漲受惠的族群，大多是弱勢勞工，占比不到全體勞工數的1/5，就算業者拿出理由說超商業人員就是領時薪，影響很大！但由統一超商獲利不受調薪影響來看，是資方過於誇大其詞？還是統一超真的很會賺呢？