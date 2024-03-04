〈財經主筆室〉統一超連五年配發9元股息　基本工資調漲未影響獲利？

統一超商（2912）上周公布2023年財報， 不僅去年大賺一個股本，公司並宣布每股將配發9元現金股息， 這已是該公司連續五年配發9元股息， 對照每年勞資雙方在商議基本工資調漲幅度時， 資方代表總是以對超商業影響很大來說項，但由獲利及配股來看， 真不知道該說統一超經營階層真是厲害？ 還是所謂基本工資調漲對超商業影響很大，只是個藉口或幌子？

統一超上周二（2/27）公布去年最新財報，全年營收3,170億 元，較2022年2,904億元，成長9.16%； 累計全年稅後盈餘達到106.14億元左右，每股盈餘為10. 21元，跟2022年每股獲利8.93元相較，年增率達到14. 33%。

統一超上周董事會除了通過去年財報外，董事會也決定2023年的股 利配發，董事會決議再配發9元現金股息， 已是連續五年配發如此高的股息，將發出總金額達93.56億元給 股東，這已是統一超連續五年，每年都配發9元現金股息給股東。

統一超2023年合併營收首度衝破3000億元大關， 創下歷史新高。統一超表示，今年包括台灣7-ELEVEN、 菲律賓7-ELEVEN均將加速展店，其中台灣7-ELEVEN 去年店數達6859家，預計2024年展店目標300店， 今年極具意義的第7,111家選址， 確定落在統一集團起家地台南。

不僅統一超去年營收破3,000億元創歷史新高， 超商雙雄之一的全家營收也是大躍進，根據全家公布去年營收數字， 全年合併營收來到996.1億元，年增率達9.77%， 已寫下該公司歷史新高，今年將朝向千億元營收邁進。

我國超商便利店密度居全球第二，僅次於南韓，據公平會在2021 公布的調查，國人平均每人每年逛超商137次，每次消費新台幣8 4.16元，數據還會持續攀升，從2021年至今， 期間還經歷過疫情期間， 超商便利店更是成為國人日常生活消費不可或缺的一環， 超商家數至今仍持續在增加之中。

根據去年11月的統計，台灣四大超商家數分別為7-11有6, 865家、全家4,215家、萊爾富1,584家及OK有748 家，四大超商總計有1萬3,412家， 馬路上處處可見超商便利店， 外界都認為台灣超商便利店競爭十分激烈， 但由統一及全家超商兩大雙雄經營結果來看，超商業也是很會賺！

連續多年調整基本工資，員工薪水成本的確變高， 但對於統一超獲利顯然沒有什麼影響！去年是繼2019年每股賺餘 10.14元後，首度再見破10元以上佳績，再攀新高， 疫情期間每股盈餘都在8.5至9.8元之間。也是2017年出售 上海星巴克業外挹注EPS賺29.83元以外的次高紀錄。

總統蔡英文8年任內，年年調漲基本薪資，基本月薪從上任前的 20,008元，調漲至27,470元，調幅37.3%。 就算是疫情期間調漲腳步也沒停歇，學界對蔡英文8年任內的基本薪 資調漲政策，普遍好評。 但企業老闆對年年調漲基本工資可是抱怨連連， 超商業員工有不少都是以時薪來計薪， 工商團體領袖每當在與勞方商議薪幅度， 更是把對超商業影響鉅大拿出來說項。

工商界的抱怨可追溯至2013年時，當時基本工資調漲， 兩大超商表示，光計時人員1年支出恐增10億元。2016年基本 工資從120元調漲到133元，超商業認為，對全台約1萬家便利 商店來說，1年至少人事成本得增加11億元以上， 業者還認為對於政府調薪結果感到無法置信！

2017年傳出基本工資時薪將再調漲前， 超商加盟主網路群組立即哀鴻遍野，互吐苦水說「 現在做勞工比做老闆好」、「約期到滿考慮不續約了！」。2018 年據業者估算，調漲後單一家門市平均每月人事成本將增加10％， 保守估計四大超商一年人事成本將多出10億以上。2019年業者 估時薪調高8元，對全台1.1萬家超商一年人事成本將增加近20 億元。

反正，只要每年到了討論基本工資是否調整時刻，業者都跳出來喊， 一旦調漲首當其衝的就是國內上萬家超商！其實， 基本薪資調漲受惠的族群，大多是弱勢勞工，占比不到全體勞工數的 1/5，就算業者拿出理由說超商業人員就是領時薪，影響很大！ 但由統一超商獲利不受調薪影響來看，是資方過於誇大其詞？ 還是統一超真的很會賺呢？