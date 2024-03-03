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【以巴衝突】卡達、美國等代表團抵埃及協調休戰　等待哈瑪斯點頭答應

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/03 21:03
加薩南部地區拉法，以色列空襲後現場（圖／路透社Mohammed Salem）

加薩南部地區拉法，以色列空襲後現場（圖／路透社Mohammed Salem）

以巴衝突至今已持續近5個月，埃及、卡達及美國政府持續在這之間協商，望能在下週穆斯林的齋戒月（3月10日）開始前休戰，目前哈瑪斯、卡達及美國代表以抵達埃及，準備進行最新一輪的協商。

法新社報導，一名匿名哈瑪斯官員透露，若以色列接受哈瑪斯的要求，包括讓流離失所的巴勒斯坦人返回加薩北部，並增加人道救援，將有望在24至48小時內達成停火協議。

另外，一名美國官員則表示，目前已有一個「協議框架」，以色列已經差不多都同意了哈瑪斯的要求，現在球落在哈瑪斯的手上，只要哈瑪斯同意釋放脆弱的人質，如病患、傷患、老人及婦女等，加薩就可停火6週。

報導指出，目前哈瑪斯、卡達、美國代表團以抵達埃及準備再次進行協商，以色列代表團預計也將前往開羅參與談判。

協商重點如上述：哈瑪斯若能答應釋放人質，以交換以色列釋放巴勒斯坦囚犯，以及擴大運送援助品等，加薩地區將有望停戰6週。美國也希望能以此協議為基礎，為兩方帶來更長期的和平方案。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部至今，據法新社統計官方數據，共造成1160人喪命、250人遭擄走，以色列認為仍有130人遭挾持，推測已有31人死亡。

加薩衛生部今日表示，以色列目前已造成加薩地區3萬410人喪命，且大多數是婦孺。
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更新時間 : 2024-03-04 00:10 GMT+08:00

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