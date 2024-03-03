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公費流感疫苗5日起全民開打　建議事先查詢預約以免白跑

By 醫療組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/03 18:34
公費流感疫苗5日起全民開打（圖／unsplash_<a href="https://unsplash.com/@isengrapher">Ed Us</a>）

公費流感疫苗5日起全民開打（圖／unsplash_Ed Us

疾管署預估流感疫情可能再起，公費流感疫苗將自3月5日起擴大開放接種，全國6個月以上未施打民眾即可免費接種。

政府此批採購的公費疫苗共有4家廠牌，分別適用6個月以上與3歲以上兒童施打。

其中「賽諾菲股份有限公司／Vaxigrip Tetra菲流達四價流感疫苗」以及「台灣東洋藥品工業股份有限公司／FLUCELVAX QUAD輔流威適流感疫苗」適合6個月以上新生兒使用；「國光生物科技股份有限公司／AdimFlu-S（QIS）安定伏裂解型四價流感疫苗」以及「高端疫苗生物製劑股份有限公司／MVC FLU Quadrivalent pre-filled syringe injection高端四價流感疫苗」則適合3歲以上幼兒使用。

民眾在前往醫療院所施打前，建議可先上疾管署流感防治一網通，或上各縣市衛生局網站查詢有提供施打的醫療院所，並提前預約或致電確認是否有疫苗，以免久候或白跑一趟。

疾管署表示，接種疫苗的廠牌採隨機施打，若民眾有想指定的特定廠牌，也建議可事先打電話至醫療院所詢問。

疫苗施打後，須2週時間才會產生足夠保護力，18歲以上成年人因感染而住院的保護力約有41%，入住加護病房的重症保護力則達82%，隨年齡及身體狀況不同而異；6個月至18歲的保護力與成人相仿，疾管署表示，不同廠牌的保護力與不良反應發生率均無差異。

根據中央社，疫苗接種4至6個月後保護效果可能下降，保護力一般不超過一年，因此全球一致作法為每年接種一次。

目前肺炎鏈球菌、COVID-19 XBB疫苗持續開放接種，馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌說明，這兩種疫苗可和流感疫苗一起接種，但因COVID-19疫苗較容易發生手臂腫脹等局部反應，多發生在接種1到3天內，若民眾擔心，可以過3天再接種其他疫苗。
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