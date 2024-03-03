【以巴衝突案外案】遭葉門叛軍攻擊 英國商船不支沉沒　科學家憂衝擊紅海生態

一艘貨輪在2月18日遭到葉門武裝青年運動組織（Houthi）攻擊後，「苟延殘喘」了兩周的時間，最後不敵氣候狀況和地區性強風，於當地時間3月1日晚間沉沒，這是第一艘被攻擊後沉沒的船隻，且由於其載運的貨物及油料，外界擔心對當地生態產生嚴重衝擊。

美國軍方證實「盧比馬爾號」已經在紅海沉沒, 從3月3日的空拍畫面, 可以看到船名Rubymar英文字樣 (路透/美國中央司令部提供; TN後製)

這艘名為「盧比馬爾號」（音譯，Rubymar）的貨輪約172公尺長，懸掛貝里斯船旗、船籍英國，並由黎巴嫩公司營運；18日該輪途經曼達布海峽（Bab al-Mandab Strait）時遭到兩枚飛彈擊中並開始進水下沉，4日後全部24名船員皆獲救，不過雖然船公司表示正將其拖往吉布地，最後船隻還是沉沒。

盧比馬爾號上面載運著超過4.1萬公噸的硝酸銨肥料，約旦大學海洋科學部門指出，大量肥料被傾瀉進入海洋將導致藻類大量增生，同時消耗過量氧氣讓地區所有海洋生物都無法生存，除此之外，燃油外洩也會是嚴重的問題。

這是自去（2023）年11月青年運動組織開始以「報復以色列」為由襲擊途經紅海商船後，第一次有船隻因此沉沒，而即使美國與英國持續空襲該組織在葉門的據點，這些攻擊還是沒有停歇的趨勢。

在承認為發起攻擊者後，青年運動組織臨時革命委員會（Supreme Revolutionary Committee）領導人穆罕默德（Mohammed Ali al-Houthi）在X (推特) 上發文強調，由於英國首相蘇納克（Rishi Sunak）及其政府拒絕讓輸送救援物資的卡車隊伍進入加薩地區，船隻沉沒的責任要算在他們頭上才對。