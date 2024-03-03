Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【以巴衝突案外案】遭葉門叛軍攻擊 英國商船不支沉沒　科學家憂衝擊紅海生態

這是自去（2023）年11月青年運動組織開始以「報復以色列」為由襲擊途經紅海商船後，第一次有船隻因此沉沒

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2024/03/03 17:06
此為Rubymar貨輪沉沒前所拍得的衛星照片 (圖: 路透/Maxar Technologies提供)

此為Rubymar貨輪沉沒前所拍得的衛星照片 (圖: 路透/Maxar Technologies提供)

一艘貨輪在2月18日遭到葉門武裝青年運動組織（Houthi）攻擊後，「苟延殘喘」了兩周的時間，最後不敵氣候狀況和地區性強風，於當地時間3月1日晚間沉沒，這是第一艘被攻擊後沉沒的船隻，且由於其載運的貨物及油料，外界擔心對當地生態產生嚴重衝擊。

【以巴衝突案外案】遭葉門叛軍攻擊 英國商船不支沉沒　科學家憂衝擊紅海生態美國軍方證實「盧比馬爾號」已經在紅海沉沒, 從3月3日的空拍畫面, 可以看到船名Rubymar英文字樣 (路透/美國中央司令部提供; TN後製)

這艘名為「盧比馬爾號」（音譯，Rubymar）的貨輪約172公尺長，懸掛貝里斯船旗、船籍英國，並由黎巴嫩公司營運；18日該輪途經曼達布海峽（Bab al-Mandab Strait）時遭到兩枚飛彈擊中並開始進水下沉，4日後全部24名船員皆獲救，不過雖然船公司表示正將其拖往吉布地，最後船隻還是沉沒。

盧比馬爾號上面載運著超過4.1萬公噸的硝酸銨肥料，約旦大學海洋科學部門指出，大量肥料被傾瀉進入海洋將導致藻類大量增生，同時消耗過量氧氣讓地區所有海洋生物都無法生存，除此之外，燃油外洩也會是嚴重的問題。

這是自去（2023）年11月青年運動組織開始以「報復以色列」為由襲擊途經紅海商船後，第一次有船隻因此沉沒，而即使美國與英國持續空襲該組織在葉門的據點，這些攻擊還是沒有停歇的趨勢。

在承認為發起攻擊者後，青年運動組織臨時革命委員會（Supreme Revolutionary Committee）領導人穆罕默德（Mohammed Ali al-Houthi）在X (推特) 上發文強調，由於英國首相蘇納克（Rishi Sunak）及其政府拒絕讓輸送救援物資的卡車隊伍進入加薩地區，船隻沉沒的責任要算在他們頭上才對。
葉門
以色列
貨輪
Rubymar
加薩
英國

相關新聞

加薩瀕臨飢荒 不滿以色列行徑 美國總統拜登下令空投物資
加薩瀕臨飢荒 不滿以色列行徑 美國總統拜登下令空投物資
2024/03/02 13:51
【購票攻略】英國國家藝廊台灣首度展出　萬張早鳥票3分鐘全數完售
【購票攻略】英國國家藝廊台灣首度展出　萬張早鳥票3分鐘全數完售
2024/03/01 14:46
逾百飢民等援助遭以色列射殺？開戰迄今逾 3 萬巴勒斯坦人死亡
逾百飢民等援助遭以色列射殺？開戰迄今逾 3 萬巴勒斯坦人死亡
2024/03/01 10:41
畢卡索、安迪沃荷大師真跡來台灣！高美館攜英國泰特美術館舉辦年度特展　
畢卡索、安迪沃荷大師真跡來台灣！高美館攜英國泰特美術館舉辦年度特展　
2024/02/24 16:44
【更新】中國廣州一座大橋遭貨輪撞斷橋墩 橋面斷裂5車墜落　累計5死3傷
【更新】中國廣州一座大橋遭貨輪撞斷橋墩 橋面斷裂5車墜落　累計5死3傷
2024/02/22 19:25

更新時間 : 2024-03-03 19:56 GMT+08:00

最受歡迎

南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
日本千葉地震頻頻 一天震十次 專家：板塊滑移
日本千葉地震頻頻 一天震十次 專家：板塊滑移
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
國內逾44%育齡婦女缺乏維生素D 醫：恐影響胎兒骨骼及牙齒發育
國內逾44%育齡婦女缺乏維生素D 醫：恐影響胎兒骨骼及牙齒發育
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級