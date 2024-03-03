南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目

南韓愛寶樂園超人氣大貓熊「福寶」將於4月初返還中國，今（3）日為福寶的最後一天上班日，甚至有粉絲從凌晨開始就到現場排隊。

福寶今天一如往常，於上午9點半開始上班後，在院子內轉了一圈就回到了木板上，檯子上放著飼育員們用竹子做的「寶家族」娃娃，福寶用鼻子聞了聞後，將娃娃抱在身上滾來滾去，隨後再拿起一旁的竹子開始進行「吃播」，飼育員也準備了一束福寶最愛的油菜花。

為了讓福寶在愛寶樂園留下美好的回憶，在福寶最後的上班時間，飼育員再次做了許多福寶從小就收過的竹製玩具，如牙刷、吉他、眼鏡、棒棒糖等等。

韓聯社報導，福寶的最後上班日不僅吸引了大批粉絲，也吸引了路透社等30多組國內外媒體採訪團，可見福寶也受到了國際上的關注。

飼育員宋永寬表示，3月3日也是愛寶和樂寶踏入韓國的第一天，所以別具意義；今天是福寶出生的第1322天，感謝大家一直陪伴他們度過這段旅程。

飼育員姜哲遠也表示，他昨天在福寶玩耍的場內靜靜地坐著，一想到福寶不能再繼續在這玩耍了，就感到很難過，他一輩子都不會忘記這位朋友。

為了參與福寶最後一天的上班日，有粉絲甚自從凌晨3點半就到愛寶樂園，在寒冷的天氣搭帳篷排隊，上午10點開放入場後，大家都從門口快步奔向貓熊世界。

即使現行規定只能觀看5分鐘，自2月26號福寶上班倒數一周開始，許多粉絲透露仍須花上4小時排隊才能見上福寶一面。

一名43歲上班族金真英（音譯）表示，為了為福寶送行，他已連續一周到愛寶樂園報告，他打算在今年6月到北京工作時，去一趟福寶居住的四川省看看。

大貓熊必須在返還前一個月開始進行健康、檢應管理，也讓其適應運送環境，而在福寶移動至中國的過程，也將由福寶的爺爺、飼育員姜哲遠陪同飛行。

另外，愛寶樂園將在今日下午5點（台灣時間下午4點），於官方YouTube進行特別直播節目，還準備了福寶爺爺們（飼育員）的採訪，以及為粉絲準備的特別影片。

「福寶」自南韓愛寶樂園出生自今，受到許多國內外粉絲的喜愛，也上過多個南韓綜藝節目，又被粉絲稱為「龍仁福氏」、「福公主」、「福胖胖」等。

根據愛寶樂園透露，自2021年1月至今年2月止，總計共約540萬人次訪問熊貓樂園，娃娃、頭飾等紀念品銷售量也高達270萬件。