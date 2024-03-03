讀賣巨人交流賽 台北大巨蛋滿座、40分鐘散場完成　四樓位置漏水 影響10位球迷

讀賣巨人交流賽2日登場，晚間近9時比賽結束，散場人潮消化快，約40分鐘即疏散完成。北捷以快速通道、分散引導候車等方式有成效；車流也順暢未堵塞。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間在台北大巨蛋火熱開打，日本職棒讀賣巨人隊啦啦隊VENUS也現身球場看台，賣力應援。中央社

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」昨(2日) 在台北大巨蛋舉行，湧入3萬7890人滿場，但有球迷發現，球場4樓位置漏水，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，初判是管線負擔造成接頭滲漏，對受影響球迷深感抱歉，已協助升級座位。

日職讀賣巨人來台交流賽2日與中職中信兄弟交手，台北大巨蛋湧入破3.7萬人，改寫單場觀眾新高紀錄，巨人隊好手秋廣優人3安3打點，巨人以4比1搶下首勝。但在觀賽過程中，有球迷發現，球場4樓位置漏水，在網路上發文吐槽。

台日棒球迷關切的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日在台北大巨蛋進行首場賽事，場邊地主球迷賣力吶喊，巨人隊球迷也在外野看台搖旗應援，氣勢不輸人。中央社

日本職棒讀賣巨人隊2日晚間在台北大巨蛋與中華職棒中信兄弟隊進行交流賽，吸引超過3萬7000人進場關注，兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters也在看台帶動應援氣氛。中央社

對於巨蛋體育館天花板漏水一事，中央社引述楊舜欽晚間表示，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙導致滲漏，在賽前已全部修復完畢，今天的交流賽，可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏，由於2天賽程接續，將盡力搶修巡檢。

楊舜欽提到，此次受影響球迷約10位，對此深感抱歉，已協助升級座位並致贈紀念品，希望維持球迷觀賽品質。

至於有球迷反應2至3樓手扶梯未能運行，楊舜欽回應，主要是人流負載過量，啟動了安全裝置，工程人員將進行調校，同時導引民眾分流走逃生梯。

而有關洗手間排隊的問題部分，楊舜欽說明，因球迷大多集中在半場使用，初步觀察數量足夠，雖然要排隊但能快速消化，後續同樣會以工作人員指引，避免短時間過度集中使用設備。

楊舜欽指出，今晚創造棒球的觀賽人數歷史，感謝球迷和市民的支持，遠雄了解球場還有需要改善空間，有不足之處，在此致歉，同時會盡力調整，持續升級球迷的觀賽體驗。

民眾反映: 散場動線人潮過多

但場館內動線還不錯

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日在大巨蛋開打，晚間比賽結束，不少觀賽民眾提早約晚上8時10分陸續離場，直到晚上8時45分，離場人潮達高峰，許多民眾往忠孝東路4段方向離場，造成靠近大巨蛋側道路人潮擁擠，有零星民眾因不耐久候，走到靠近車道側，所幸未釀意外。

與家人觀看比賽的吳先生說，散場動線還算可以，但人潮過多造成往東區方向較擁擠，盼可改善。陳姓學生表示，散場動線人潮過多，但場館內動線還不錯，且有朋友搭乘接駁車離開時也等候許久。

警方提早在忠孝東路4段、光復南路與逸仙路口安排員警協助散場人潮，捷運公司也指派人員在出入口知會民眾往捷運站方向，忠孝東路4段與光復南路交叉口，因離場人潮都朝往東區方向離開，造成忠孝東路4段的左轉車流些微堵塞，所幸經員警及義交協助疏散，未造成交通阻塞，人潮約晚上9時10分陸續減少。

台北捷運表示，估計約2萬人搭乘捷運，北捷加開快速通道，比照跨年及亞錦賽疏運規格，板南線最短班距約為2.5至3分鐘，現場加強標示及人員引導，動線分流及分散月台兩端候車、呼籲旅客電扶梯兩側均可站立等，自人潮進入車站至現場紓解約40分鐘。

北市交通局則指出，球賽於晚間8時39分結束，經觀察進、散場時段周邊道路散場人、車流尚稱順暢，未對周邊造成影響。

交通局說，本次大巨蛋停車場總計開放967席汽車格位及2141席機車格位，並首次採收費停車，下午3時起開始出現進場車潮，秩序良好，約下午4時停車場滿場。

交通局表示，進、散場期間，周邊道路包含忠孝東路4段、光復南路、菸廠路、市民大道4段、市民大道5段14巷、市民高架快速道路、逸仙路及基隆路1段，車流均正常；散場車流約於晚間8時50分出現，交通管制工程處交控中心持續監控散場車潮，適時配合調整週邊號誌秒數，經觀察光復南路整體車流並未受到影響。

日本職棒讀賣巨人隊來台舉辦2場交流賽，2日晚間首戰將在台北大巨蛋與中華職棒中信兄弟隊交手，下午起開放觀眾進場，大批球迷狂奔入場搶買限定商品。中央社