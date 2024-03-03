Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

歌壇「東方不敗」高雄場演唱會、兒子驚喜現身登台　張清芳淚喊：確定不是AI？

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/03 11:48
歌手張清芳在美國唸書的兒子Nathan（左）2日驚喜現身張清芳（右）高雄場演唱會，讓張清芳情緒激動、喜極而泣。（上引娛樂提供）中央社

歌手張清芳在美國唸書的兒子Nathan（左）2日驚喜現身張清芳（右）高雄場演唱會，讓張清芳情緒激動、喜極而泣。（上引娛樂提供）中央社

歌壇「東方不敗」張清芳TimeLESS演唱會昨(2日) 晚移師高雄，徐佳瑩、卜學亮擔任嘉賓力挺，在美國唸書的兒子Nathan更無預警現身，讓張清芳嚇到喜極而泣蹲在舞台上，直呼：「你確定不是AI嗎？」

張清芳這次演唱會每回嘉賓都金光閃閃，台北兩場有E.SO瘦子、Ella陳嘉樺、劉若英和盧廣仲等，連江蕙都成座上賓，更破例為她開金口。

昨晚第1名嘉賓是同名之誼的好友「師兄」卜學亮，除了合唱「哎唷喂呀」外，卜學亮更獻唱創下YouTube千萬點擊率的「超跑情人夢」讓全場嗨翻。

卜學亮感性回憶2013年他發片時，當時定居在香港的張清芳特地飛回台灣力挺，讓他當時就下定決心，「希望當妳（張清芳）的演唱會嘉賓」，時隔11年後終於圓夢。

第2名嘉賓則是金曲歌后徐佳瑩，在共同唱完「這些日子以來」後，張清芳分享當年在「超級星光大道」見到徐佳瑩第一眼時，覺得對方很像17歲的自己，打趣笑說：「我如果有生女兒，就是長這樣吧」。

歌壇「東方不敗」高雄場演唱會、兒子驚喜現身登台　張清芳淚喊：確定不是AI？歌壇「東方不敗」張清芳（右）2日邀歌手徐佳瑩（左）擔任高雄場演唱會嘉賓，分享當年在「超級星光大道」見到徐佳瑩時，覺得徐佳瑩很像17歲的自己。（上引娛樂提供）中央社

徐佳瑩也回應，和張清芳相識於一個私人聚會，沒想到對方完全沒架子且很願意和她分享人生經驗，還主動留電話給她，感動表示：「在我遇到困難時，芳姐也是義不容辭大力幫忙，非常謝謝芳姐，她就是我人生中的東方不敗。」

不過，最讓張清芳自己驚喜的嘉賓，是在美國唸書的兒子Nathan無預警現身，讓見過大風大浪的張清芳喜極而泣直接蹲在舞台上，還不忘問兒子：「你確定不是AI嗎？」Nathan則化身大暖男親吻她的額頭，溫柔安撫問媽媽：「要不要喝杯水？」

根據中央社，張清芳邊擦淚邊抱怨：

「你忙到都沒有回媽媽的訊息，真是的！」

兒子則笑說：

「我就是在練習歌曲啊，要回來為妳助陣表演。」

不過身為媽媽，張清芳也擔心詢問：「那你學校怎麼辦？」Nathan則回應

「就說家裡發生事情」

讓全場笑翻!
張清芳
兒子
高雄
TimeLESS
演唱會

相關新聞

驚！蝦味先香辣口味驗出治癌物蘇丹紅　台灣通路全面下架
驚！蝦味先香辣口味驗出治癌物蘇丹紅　台灣通路全面下架
2024/02/20 19:46
貼文配樂暗示泰勒絲將到高雄？陳其邁：有夢最美、純屬巧合
貼文配樂暗示泰勒絲將到高雄？陳其邁：有夢最美、純屬巧合
2024/02/15 19:52
【有片】高雄明星黑熊「波比」站起來賀年　網友: 「這是有當過兵的吧！」
【有片】高雄明星黑熊「波比」站起來賀年　網友: 「這是有當過兵的吧！」
2024/02/14 14:04
情人節近距離和黃色小鴨浪漫約會　南台灣文化遊艇班次購票資訊一手掌握！
情人節近距離和黃色小鴨浪漫約會　南台灣文化遊艇班次購票資訊一手掌握！
2024/02/14 09:58
過年生病去哪看診？六都醫療院所門診、呼吸道傳染病特別門診時間一覽
過年生病去哪看診？六都醫療院所門診、呼吸道傳染病特別門診時間一覽
2024/02/09 10:15

更新時間 : 2024-03-03 15:03 GMT+08:00

最受歡迎

爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
日本千葉地震頻頻 一天震十次 專家：板塊滑移
日本千葉地震頻頻 一天震十次 專家：板塊滑移
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
國內逾44%育齡婦女缺乏維生素D 醫：恐影響胎兒骨骼及牙齒發育
國內逾44%育齡婦女缺乏維生素D 醫：恐影響胎兒骨骼及牙齒發育
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
【更新】總統府憲兵自戕不治傳聞多 憲指部闢謠籲勿二次傷害
【更新】總統府憲兵自戕不治傳聞多 憲指部闢謠籲勿二次傷害