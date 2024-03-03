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【本週天氣仍冷暖交加】3日清晨玉山積雪1公分　平地最低溫花蓮鳳林9.5度

3日清晨本島平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮9.5度、桃園市楊梅區及新竹縣新豐鄉皆為9.9度次之；其他縣市部分，台北市南港區為11.1度、新北市石門區10.2度。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/03 09:27
圖/中央氣象署

圖/中央氣象署

中央氣象署今天(3日) 表示，清晨強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，本島平地最低溫為花蓮鳳林鎮攝氏9.5度；玉山氣象站上午7時氣溫為零下7.9度，能見度良好，積雪1公分。

【本週天氣仍冷暖交加】3日清晨玉山積雪1公分　平地最低溫花蓮鳳林9.5度

(上圖與下圖) 中央氣象署

【本週天氣仍冷暖交加】3日清晨玉山積雪1公分　平地最低溫花蓮鳳林9.5度

氣象署今天發布低溫特報，清晨強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣有局部持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮9.5度、桃園市楊梅區及新竹縣新豐鄉皆為9.9度次之；其他縣市部分，台北市南港區為11.1度、新北市石門區10.2度、台中市大雅區10.5度、台南市白河區12.1度。

氣象署表示，3日白天起強烈大陸冷氣團減弱，水氣減少，除東半部地區、中部以北山區有零星短暫雨，其他地區轉為多雲到晴天氣，中部山區降雨隨時間亦逐漸停歇。

中央氣象署3日指出，氣溫方面清晨仍冷，台中以北、宜蘭仍有局部攝氏10度氣溫發生機率，其他地區亦僅12至16度，請大家要注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全。

中央社報導，3日白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，北部、宜花高溫上看20度，中部、台南及台東可達22、23度，高屏則約24至27度。

今(3日) 晚至明天清晨，中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：3日強烈大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，夜晚中部以北地區易有低雲或霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；清晨至上午，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
大陸冷氣團
天氣
氣溫
玉山

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