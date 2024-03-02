2024內湖草莓季抽禮券、Dyson吹風機 交通資訊看這裡

2024 內湖草莓季登場囉！不僅可以在溫室鮮採內湖特有品種的草莓，還有一系列好康線上活動，加活動官方好友有機會抽中 500 元折價券，配合拍照打卡活動還還有機會把 Dyson 吹風機帶回家，此外還有各式各樣的草莓商品等民眾去發掘。

內湖區草莓產季為每年 12 月至隔年 5 月上旬，想體驗鮮採草莓園民眾可至「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街」等 3 處來享受採果樂趣，內湖草莓栽種的品種有「內湖一號」、「內湖三號」等，讓民眾可品嚐到不同風味的草莓，同時皆採用溫網室栽種，讓民眾在下雨天也能輕鬆享受採草莓樂趣。

台北花博農民市集今（２）日舉辦「 2024 內湖草莓季」宣傳活動，邀請到甜點料理達人教民眾如何利用內湖鮮採草莓輕鬆做出一道道精緻甜點，現場更有內湖各草莓農園的草莓商品展示，如草莓醋、草莓果醬、草莓披薩、草莓奶烙、草莓貢丸、草莓香腸、草莓餅乾等。另外，內湖草莓季於 3 月 2 日至 4 月28 日有一系列的好康線上活動，歡迎市民朋友至農園拿好康。

台北市政府指出，【好康活動一】 2024 內湖草莓季活動期間，加入「內湖草莓季LINE官方好友」即可參加「線上扭蛋抽折價券活動」，有機會可抽中 500 元折價券，中獎者可至內湖草莓季配合之合作草莓農園消費使用，每人每個 LINE 帳號限兌換 1 次，數量有限，快來拿好康！

【好康活動二】凡於內湖草莓季配合之草莓農園，持「 2024 內湖草莓季-莓好樂園手拿牌」於FB拍照打卡並標註「#2024內湖草莓季 #FB打卡抽好禮」，就有機會抽中 Dyson 吹風機一台，快來抽好康，千萬不可錯過！

各農園除了有鮮採草莓讓您享受「草莓採果趣」外，也有各式「莓好食光」的草莓美食及飲品可以品嚐，包括草莓冰淇淋、草莓飲品、草莓披蕯、草莓鬆餅、草莓香腸等；還有好玩的「草莓手作樂」DIY 活動，如草莓果醬 DIY、草莓盆栽等適合親子、家庭、情侶、好友們一同預約前往。 更多活動詳情可至內湖草莓季活動官網查詢。

【交通資訊】

● 搭乘大眾運輸工具

1. 白石湖休閒農業區周邊草莓農園：

◆ 在台北捷運「內湖站」，由 1 號出口步行至內湖路二段 460 號旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小 2」公車至「碧山巖」站下車。

◆ 搭乘公車至「湖光市場」站下車，中國醫藥大學附設醫院台北分院旁轉搭「小 2」公車至「碧山巖」站下車。

2. 大湖街周邊草莓農園：

◆ 於台北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小 3」公車，往老爺山莊方向，於「大坵田土地公廟」下車。

● 自行開車

1. 白石湖休閒農業區周邊草莓農園

◆ 由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。

2. 大湖街一帶草莓園

◆ 從大直方向：走文德路，接成功路四段，轉大湖山莊街接大湖街即可到達。

◆ 從民權隧道方向：民權東路六段接成功路五段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

◆ 從國道一號方向：走國道一號下內湖交流道，沿成功路二段、成功路三段接成功路四段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

3. 安泰街草莓園

◆ 從民權隧道方向，接成功路五段，右轉康湖路，過了康湖隧道後，右邊叉路往安泰街，至 114 巷後，左轉前進至 201 號。