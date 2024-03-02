德媒客座評論：習近平徒勞的「穿梭外交」

兩年的烏克蘭戰爭，不僅把烏克蘭折磨得傷痕累累, 也拖垮了整個世界經濟。 這也包括了中國的經濟。普丁為了表現出他在大選前在戰場上有所進展，顧不得俄軍生命重要，把無數士兵當成炮灰去送死。而客觀上，儘管俄羅斯的經濟仗著有自己的能源和其他資源，所以表現似乎比烏克蘭好一些，但實際上，如果沒有中國和其他國家的支撐，也根本無法維持。

在這種情況下，通過外交來結束戰爭，重建和平，確實成了一大要務。

在熟悉了習近平的治理方式後，人們對他突兀政策變化也已經習慣了。 疫情期間，他極力贊揚自己的清零政策，把它作為社會主義優越性的表現。但是，在看到國內經濟確實已在崩潰的邊緣時，不得不突然剎車。在外交方面，似乎也有類似做法。

北京去年轟轟烈烈宣揚要成為和平的使者，稱願意站在中立立場，來調解俄羅斯和烏克蘭的衝突。習近平跟普丁在意識形態方面心心相印，歐盟以及烏克蘭各方都知道，習近平不可能從中立的角度來做好一個調停人。但即便這樣，北京上面設計的假戲被下面的人真演 ，普丁顯然不會高興，因為他不願意看到一個中立的中國 - 哪怕是有一丁點的中立味 。去年中方為了表示其中立的態度，鳳凰台的鳳凰衛視還往烏克蘭前線派遣了一個名叫陳瑩的特派烏克蘭記者。後者在採訪烏克蘭前線的士兵後發表了報道，展現了烏克蘭人抵抗的決心。這顯然不符合俄羅斯的期待，恐怕也不符合習近平原先的設計。

據一些媒體報導，普丁通過有關渠道給習近平，對其做中立調解人的努力表達了不悅和擔憂。此後，習近平的「穿梭外交」便偃旗息鼓、草草收場了。從此，北京在烏克蘭戰爭的問題上態度很堅決，即毫不動搖地站在普丁的一邊。北京強調不參與西方啟動的任何和平談判，同時也強調中俄合作不針對第三方，大大地提升了中俄「戰略合作夥伴」的地位，強化了在貿易、軍事、金融等方面的合作。

為了經濟突然改變政策

但是，中國經濟表現不夠爭氣，而俄羅斯是救不了中國經濟的。相反，對中國經濟能起關鍵作用的，還是西方資本、市場和技術。同時，習近平也知道，西方目前由於烏克蘭戰爭所處的困境以及結束戰爭的需求。於是，習近平在不久前突然又宣布重啟去年的和平使節外交。

中國外交部發言人毛寧前不久宣布，中國政府歐亞事務特別代表李輝3月2日起將訪問俄羅斯、烏克蘭及歐盟部分國家，就推動政治解決「烏克蘭危機」展開第二輪「穿梭外交」。於是，一度「被擱置了」的李輝又活躍起來了。

但習近平這次已經汲取了上次教訓。於是，在宣布展開第二輪「穿梭外交」前，他特地派外交部副部長孫衛東2月27日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫等外交官員會面。並讓他傳話，強調中俄兩國關係目前「處於歷史最好時期」，中國對俄羅斯「表達了堅定支持」。雙方還確定了普丁來京訪問的日子。

很顯然，促使習近平這次突然作如此決定，其最終目的就是挽救中國經濟。因為一個和平的環境，能提升西方國家的購買能力。如果北京以一個和平使節的形象出現在西方面前，那也有助於在西方擴大其市場，贏得西方資本的青睞。同時，由於跟莫斯科提前有協調，所以這次的表演也不會傷害俄羅斯的利益。

普丁比習近平奸猾

但這一切，都是習近平自己一廂情願的設計。通過兩年戰爭的西方各國，已經很難被北京一些漂亮的詞語所迷惑。譬如，當中國官方聲稱中俄合作不針對任何第三方時，七國集團（G7）舉行線上視訊會議並聯合聲明，公開點名中國，指其「企業向俄羅斯轉讓用於軍事生產的武器裝備的軍民兩用材料和零件」，並對中國在烏克蘭戰爭中明顯的護俄表現表示關切。

應該說，習近平顯然不了解或者也不想了解，普丁在他上台後，以及在最近，對待中國這樣一個泱泱大國，就有點像馬戲團裡的演員耍猴子那樣。首先，根據最近披露的一批俄軍文件，即29份2008到2014年制定的俄軍檔案，中國也是俄羅斯核打擊的想象敵人。

要知道，這種設想，正是在普丁執政時確立的。 其次，最近普丁接受美國親俄記者卡爾森 （Calson）採訪時強調，不是俄羅斯，中國才是西方最主要的敵人，而且是一個強有力的敵人。普丁的目的，就是要讓西方集中精力對付中國，放過他在烏克蘭罪行。

最後，習近平跟普丁去年還簽署了聯合聲明，明確反對把核武器擴散到第三國。但聲明墨汁未干，普丁就把核武器搬到了白俄羅斯，讓習近平這個國家首領的尊嚴掃地。難道習近平對此一點感覺也沒有？

應該說，普丁顯然是個機會主義者，即在自己孤立的時候，便極力拉中國上賊船。但習近平為何不做一個精明點的機會主義者、不讓普丁佔便宜呢？事實證明，顯然他耍不過普丁。

正義的抵抗 ──習近平站在哪一邊？

最近中國在實施軟身段外交的過程中，決定幫助美國政府在中國幾個省份一起尋找二戰時期曾幫助過中國的美國士兵遺體。這本來是件好事。但中國官方如此做，完全是從外交角度出發。習近平自己應該認真思考一下，當初美國支持中國抗日，反對日本違背國際法對亞洲各國包括中國的侵略。這跟當今反對俄羅斯違背國際法侵略烏克蘭，而西方特別是歐洲各國支持烏克蘭的抵抗，不是一碼事嘛！

但習近平當局卻有意不分誰是侵略者誰是抵抗者，把支持烏克蘭、反對侵略者說成是「拱火遞刀」，豈不是自己在否定自己、也在否定中國的歷史嗎？

如上所說，當今世界太需要一個憑著公正之心、擅長外交斡旋的一方，來阻止烏克蘭戰爭，從而促進世界的繁榮和昌盛。而目前來看，很難想像習近平的第二輪「穿梭外交」會取得任何結果。因為他給自己的設定的前提已經很明確，即絕對不會損害普丁俄羅斯的利益。

本文作者張俊華為徳籍華人政治學者，在德國生活30餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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