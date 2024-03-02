宣稱豬肉「氣候友善」遭控洗綠 丹麥肉品公司敗訴

豬肉也可以氣候友善嗎？丹麥最大的肉商丹麥皇冠公司（Danish Crown）因為在其豬肉產品上放上「氣候友善豬」（climate-controlled pig）的貼紙遭到素食團體提告，最後高等法院判決其違反丹麥的行銷法，同時駁回貼紙與宣傳獨立的說詞，這也是丹麥第一起氣候訴訟。

丹麥是全歐洲最大的豬肉生產國，每年屠宰了成千上萬頭豬，並將豬肉出口至歐盟其他國家，而丹麥皇冠公司則是丹麥最大的肉類生產公司。

在2021年之前，丹麥皇冠公司會在豬肉包裝上貼上寫有「氣候友善豬」的粉紅色貼紙，同時透過各種宣傳與廣告宣稱豬肉「比消費者想像得更環保」，因而有「洗綠」（green washing）的嫌疑，而被丹麥素食協會（VSD）提告。

所謂洗綠，係指公司透過直接或間接的方法，試圖將原本較不環保、氣候友善的商品塑造出相反形象，這同時也包括了在商品上任意掛上「綠色」或「環保」等字樣。

在肉類產業中，雖然豬肉的生產過程確實比牛肉產生更少的溫室氣體，其排放量仍高，而且高過雞肉。丹麥法院認為，皇冠公司的宣傳讓消費者難以判斷豬肉真實的溫室氣體排放量及汙染程度，確實存在用錯誤說詞誤導消費者的嫌疑，裁罰4萬歐元。

對於丹麥第一起氣候訴訟的勝利，VSD指出，比起氣候友善，豬會飛可能都比較可信。這次訴訟無疑是一場大衛對抗巨人的戰爭，足以讓其他畜肉業巨頭引以為戒，未來以氣候承諾賺取利潤時，勢必得用更實質的氣候行動作為後盾才行。